Verstappen, Formula 1'in IndyCar'a benzediği yorumlarına katılmıyor

Formula 1, 2022 yılında kullanılacak olan yeni araç konseptini geçen hafta Silverstone'da düzenlediği özel bir lansmanla tanıttı.

2022 için araçlar yere basma gücü kaybedeceği için yavaşlayacaklar ve temiz havaya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla da genel yere basma gücünün büyük bir kısmı, zemin tarafından üretilecek. Bu da araçların birbirlerini daha yakından takip etmesine yardım edecek.

Geçen hafta sonu Britanya GP öncesinde konuşan Verstappen, F1'in 2022'de daha kısıtlayıcı hale geldiğini kabul etti fakat pek çok kesimin görüşünün aksine sporun IndyCar'a benzemediğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, F1'in IndyCar'a giderek daha çok benzeyip benzemediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bence IndyCar'dan hâlâ çok uzaktayız. Bu yüzden sorun yok."

"Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hangi yöne gideceklerini, neye izin verilip neye izin verilmeyeceğini göreceğiz. Fakat şu anda bunu eleştirmenin anlamı yok. Önce her şeyin nasıl sonuçlanacağını görmemiz lazım."

Verstappen, birbirleriyle daha iyi mücadele edebilmelerini sağlayacak araçlara sahip olmaları halinde, araçların şu ana kıyasla tur başına birkaç saniye daha yavaş olmasının sorun yaratmayacağın dile getirdi.

Verstappen, "Attığımız her turda mümkün olduğunca hızlı gitmek istiyoruz."

"Fakat şu anda geçiş yapmak çok zor. Eğer daha iyi yarışlara sahip olacaksak üç, dört veya artık ne kadar yavaşlayacaksak, bu gerçekten sorun olmaz. Her zaman bir yerden verirken bir yerden alırsınız."

"Şu anda sahip olduğumuz araçlarla, virajlardan çok hızlı geçebiliyorsunuz ve çok geç fren yapabiliyorsunuz, o zaman elbette birisini geç frenleme sayesinde geçmek çok zorlaşıyor, ki bu gayet normal."

"Sonuçta daha iyi yarışlar çıkarabilmek için farklı bir araca sahip olmamız gerektiğini söyleyenler bizdik ve Formula 1, bu çözüme danışarak geldi. Gelecek yıl yarışın nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum." dedi.

Jack Harvey, Meyer Shank Racing Honda Photo by: Art Fleischmann