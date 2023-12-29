Verstappen: "Formula 1'de hedeflediğim her şeyi başardım"

Max Verstappen, Le Mans 24 Saat'te yarışmak ve diğer yarış kategorilerinin tadına bakmak istediğini hiçbir zaman gizlemedi.

Kendisini Formula 1'e taşıyan Red Bull takımıyla hâlâ uzun vadeli bir sözleşmesi var. Bu nedenle Verstappen, dayanıklılık yarışlarına katılmadan önce F1 kariyerini bu takımla tamamlamak istiyor.

Verstappen Viaplay's Lion Unleashed 3'e verdiği demeçte "Kariyerimin sonuna kadar bu takımda kalabilirsem harika bir hikaye olurdu."

"Yaptığım işi seviyorum. Büyürken sadece yarışmaya, en iyisi olmaya ve kendimden en iyisini almaya çalıştım."

"İlk şampiyonluğumdan sonra bu sporda elde etmek istediğim her şeyi elde ettim."

"Mesele yedi ya da sekiz şampiyonluk kazanmak değil. Bana göre hepsi aynı şey. Ben sadece yaptığım işi seviyorum ve yapabildiğim sürece yapmaya çalışacağım. Bunu yaparken de bundan keyif alacağım."

"Fakat yapmak istediğim başka pek çok şey var." dedi.

Verstappen daha önce Formula 1'de çok uzun bir kariyere sahip olmak istemediğini söylemişti.

Hollandalı pilot bu konuda özellikle yoğun takvime dikkat çekiyor.

"Çok fazla seyahat ediyoruz, evimizden, ailemizden ve arkadaşlarımızdan çok uzaktayız. Yakın arkadaşlarımla vakit geçirdiğimde bunu özlediğimi hissediyorum."

"Onları daha çok gördüğüm karting günlerini özlüyorum. Fakat aynı zamanda kendime birkaç yıl daha devam etmem gerektiğini söylüyorum ve 'Şimdi bırakamam, çünkü bunu çok seviyorum' diyorum."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Şu anda üç şampiyonluğu var ama işler böyle devam ederse bu sayı daha da artabilir.

Verstappen, "Bu konuda çok endişeli değilim ama elbette böyle devam etmesini umuyorum."

"Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve şu ana kadarki gidişattan memnunum." dedi.

F1 sonrası uzun kariyer

Baba Jos da oğlunun Red Bull'da keyif aldığını görüyor.

Eski Formula 1 pilotu, "Red Bull kombinasyonu, takımın Max'e karşı davranışları ve ona karşı olan ilgileri harika. Şu ana kadar çok iyi gidiyorlar."

"Max burada kendini evinde hissediyor. Buraya gelmeye karar verdiğimiz için minnettarım. Umarım bunu önümüzdeki yıllarda da sürdürebiliriz." dedi.

Ancak Max'in motor sporlarının diğer dallarıyla da yakından ilgilendiğini belirtiyor.

"Ben Formula 1'deyken Le Mans'la onun kadar lgilenmiyordum fakat o dayanıklılık yarışlarını, GT yarışlarını ve bunun gibi şeyleri seviyor."

"Bence Formula 1'de birkaç yılı daha var, sonra diğer kategorilerde uzun bir kariyer onu bekliyor."