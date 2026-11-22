Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen: "Formula 1'de daha önce hiç böyle bir yarış görmemiştim"
Las Vegas Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen, yarışın ardından basına konuştu ve hava koridorunun güçlü etkisi nedeniyle farkı açmanın imkansız olduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 22 Kas 2026 06:03
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaşan Max Verstappen, yarış boyunca yaşanan yoğun geçişlerin ardından şaşkınlığını gizleyemedi.
Güçlü hava koridoru etkisi nedeniyle arkadaki grubun sürekli peşinde kaldığını vurgulayan Hollandalı pilot, yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Çılgıncaydı. Tam anlamıyla, gerçeküstüydü. Formula 1'de daha önce hiç böyle bir yarış görmemiştim.”
“Başlangıçta enerji dağıtımımız doğruydu ancak elbette diğerleri de öğreniyor ve ne yaptığınızı izliyor. Bu yüzden start-finiş çizgisinden önce liderliği geri alamadım, dolayısıyla son turdaki stratejimizi erken sorgulamaya başladım.”
“Ayarlarımızı iyi yaptığımızı düşünüyorum, inanılmaz yoğun bir rekabet vardı ve hava koridoru etkisi o kadar büyüktü ki farkı açmak imkansızdı.”
“Bu kadar aracın her tur peşimde olması gerçekten çok çılgıncaydı."
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- Motorsport.com Ekibi
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