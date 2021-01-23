Verstappen: "Formula 1 benim için bir tür hobi"

Verstappen, bu yıl F1'deki yedinci sezonuna giriyor. Başarılı pilotun hedeflerinden biri de yeni takım arkadaşı Sergio Perez'le birlikte Mercedes'e meydan okumak.

Hollandalı pilot, şampiyon olma yolunda hırslı yapısıyla bilinse de genel olarak F1'de rahat bir tavır sergiliyor.

Verstappen yarışmayı sevdiğini belirterek yarışın onun için hobi gibi bir şey olduğunu söylüyor: "Yarışmak benim için bir tür hobi. Tabii eğer buna bir hobi diyebilirseniz..."

"Bu öyle güzel ki... Yarışlara gidiyor, ardından eve dönüyor, sonrasında ailem ve arkadaşlarımla eğleniyorum. Ne zaman gerçekten ciddi olmam gerektiğini ve çalışmam gerektiğini biliyorum."

"Bence dengeyi bulmak ve hayatta mutlu olmak sizi daha iyi bir sürücü yapar."

Deneyimlerin önemine dikkat çeken Verstappen, bu kazanımların üzerine çalıştığını da dile getirdi: "Edindiğiniz iyi ve kötü deneyimleri üstlenip ertesi sene daha iyisini yapmaya çalışırsınız. Her yıl böyle yapmaya devam ediyorum."

Verstappen son iki sezon Sürücüler Sıralaması'nda 3. oldu. Geçen yıl, Abu Dhabi'deki final yarışında moralleri yükselten bir sezon kapanışına imza attı.

Hollandalı her yıl "daha iyisini yapma" arzusuna sahip ama bunu yaparken performanslarını genel olarak ele almadığını söylüyor.

"Eve gittiğimde defter açıp 'daha hızlı sürmek için ne yapmalıyım?' diye düşünmüyorum" diyen Verstappen, bu gelişmenin doğal bir şekilde var olduğuna inanıyor.