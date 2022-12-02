Verstappen: "Formula 1 araçları, cadde pistleri için yapılmadı"

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Geçmişte Formula 1 takvimindeki tek cadde pisti Monte Carlo'ydu ve yarış eşsiz bir atmosferde gerçekleştiriliyordu.

2008 yılında takvime Singapur eklendi ve son yıllarda Bakü, Miami, Cidde ve Las Vegas'ın gelişiyle takvimdeki cadde yarışı sayısı tavan yaptı.

Şimdi 24 yarışın altısı cadde yarışından oluşuyor ve bu da %25'lik bir orana denk geliyor.

Bazılarına göre bu oran çok yüksek çünkü bu pistlerin büyük bir kısmı, DRS dışında geçiş yapmanın zor olduğu, dar ve bol virajlı pistler.

Yeni nesil araçlar çok ağır olduğu için sürücüler bu tür pistlerde zorlanıyorlar ve özellikle Sebastian Vettel'in yeni araçlarla Monako'da sürüş yapmayı, otobüs sürmekle eşdeğer görmesi pek çok şeyi açıklıyor.

Yine de F1, gelecekte daha fazla cadde yarışı istiyor ve bu; çifte dünya şampiyonu Max Verstappen'in katıldığı bir fikir değil.

Formule1.nl'ye konuşan Verstappen, "Formula 1 araçları bu tür pistler için tasarlanmadı."

"Artık cadde pistlerini sevmiyorum. Eski araçlarla hâlâ yarışılabilirdi ama şimdi değil."

"Yeni araçların Monako ve Singapur'daki davranışları beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu araçlar çok ağır ve sertler."

"Cadde pistleri fotoğraf çekmek için güzel ama yarışmak için değil." dedi.