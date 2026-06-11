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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: “FIA’nın neye dayanarak karar verdiğini biz de anlamadık”

İspanya GP öncesinde basına konuşan Max Verstappen, FIA’nın Red Bull güç ünitesi hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

FIA’nın, Red Bull'un referans güç ünitesine sahip olduğu yönündeki açıklaması, takım içinde büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık yaratmış durumda.

Takımın yıldız pilotu Max Verstappen, şu an bu konuyu yönetimle masaya yatırdıklarını dile getirdi: "Bu haberi aldığımızda takımca hepimiz büyük bir şok yaşadık, çok şaşırdık.” 

“Şu anda bu sonuca nasıl vardıklarını, orada tam olarak ne olduğunu anlamak için FIA ile görüşmeler yapıyoruz. Şu an için söylenecek çok fazla bir şey yok, konuyu inceliyorlar.”

“Dışarıdan bakıldığında motorumuzun bu şekilde övülmesi harika görünebilir ama biz kesinlikle gridin en iyisi olduğumuzu hissetmiyoruz, bu yüzden kafamız karışık.” 

“Kısa sürede harika işler yapıldığı doğru ama hâlâ dayanıklılık sorunları yaşıyoruz. Neye dayanarak bu kararı verdiklerini biz de anlamadık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22

Fotoğraf: Erik Junius

Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan motor arızasına da değinen Hollandalı pilot, "Zaten motoru değiştirmeyi planladığımız yarışın hemen öncesinde bu riskin farkındaydık.” 

“Maalesef tam sınırdayken arıza yaptı. Henüz ilk motorumu kullanıyordum, artık yeni motora geçtik ve durumun daha iyi olması gerekiyor." dedi.

Son yarışların genellikle düşük süratli virajlara sahip pistlerde geçtiğini belirten Verstappen, Barselona-Katalonya pistinin Red Bull’un bu sezonki en büyük zayıflığını test edeceğini açıkça söyledi: "Barselona yüksek süratli virajları, uzun dönemeçleri ve düzlüğüyle çok geleneksel bir pist.” 

“Bizim için nerede olduğumuzu görmek adına son derece kritik bir hafta sonu olacak. Çünkü dürüst olmak gerekirse, bu yıl şu ana kadar yüksek süratli virajlarda özellikle iyi bir performans gösteremedik. Bu zafiyetimizin farkındayız."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Geçmiş yarışlara kıyasla burada daha rekabetçi olmayı umuyoruz ancak yine bataryayı yönetmek için 'daha hızlı gitmek adına daha yavaş sürmek' zorunda kalacağımız bir hafta sonu olacak.” 

“Monako’daki kaotik hafta sonunun ardından hiçbir pilotun isteyeceği şey bu değil ama olacağını biliyorduk.” 

“Bu durum özellikle sıralama turlarını epey karmaşık hale getirecek. Son birkaç haftadır araçta çok fazla şeyi değiştirdik. Kendimize hedef belirlemeden önce, bu değişikliklerin yüksek süratli virajlarda işe yarayıp yaramadığını görmemiz gerekiyor."

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