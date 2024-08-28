Verstappen: "FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacizi engellemek için telsiz yayınını durdurmalısınız"

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, yaz tatili sırasında Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayı ile Uluslararası Spor Yasası'nın kelime yapısını değiştirerek, FIA yetkililerine yönelik çevrimiçi tacize karşı daha sıkı önlemler alabilmek için “kabahat”in ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan bir açıklama yayınladı.

Ben Sulayem, FIA hakkında “olumsuz yorumlar” yapan sürücüler ve takım personeli ile yarış hafta sonlarında artan çevrimiçi taciz arasında “doğrudan bir bağlantı” olduğunu ve bu nedenle harekete geçildiğini söyledi.

Sulayem bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi istismara karşı devam eden mücadelemizin bir parçası olarak, son araştırmalar sürücülerin ve ekip üyelerinin olumsuz yorumları ile sosyal medyada yetkililere yönelik artan nefret arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir.”

“Hakemlerimizin bu tür tacizle mücadele ederken güçlü olmaları gerekiyor ve kararlarını verirken hem benim hem de Uluslararası Spor Yasası'nın tam desteğine sahipler.”

“FIA olarak sporun içinde herhangi bir tacize izin vermeyeceğimizi göstermeleri için onları teşvik ediyorum.” dedi.

Ancak söz konusu “olumsuz yorumlar” genellikle yarışlar sırasında o anın sıcaklığıyla ortaya çıkabildiğinden, Verstappen takım telsizi yayınının kesilmesinin sorunun kökünü kurutacağına inanıyor.

Bununla birlikte, FIA'daki yetkililerin internette tacizin tek hedefi olmadığını, sürücülerin ve takım personelinin de sıklıkla sosyal medya nefretine maruz kaldığını ekledi.

Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine göre, Ben Sulayem'in yorumları karşısında Verstappen, “Ama her şeyden önce şunu söyleyebilirim: o zaman bu araç içi telsizleri yayınlamamalılar.”

“O zaman zaten sorunun büyük bir kısmını çözmüş olursunuz. O zaman insanlar bunu duyamaz ve orada ne söylendiğini bilemezler.”

“Her spor dalında belirli bir kararda kötü bir şey söylenir, ancak orada burunlarının altında bir mikrofon yoktur.”

“Artık insanlar her şeyi duyuyor ve sosyal medyada konuşmaya devam edebiliyor. Her şey orada başlıyor.”

“Elbette bu sadece hakemlerle ilgili değil, genel olarak sporda devam eden bir şey.”

“Bu yüzden ben de bunun sadece hakemler ve FIA ile ilgili olmaması gerektiğini düşünüyorum.”

“Böyle bir şey okuduğumda şöyle düşünüyorum: ‘Tamam, anlıyorum ama bu çok daha fazla insanın karşı karşıya kaldığı bir sorun.’” dedi.