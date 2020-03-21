Verstappen'in menajeri: "Hollanda GP iptal edilmedi, ertelendi"

2020 Formula 1 sezonunun ilk yedi yarışının gerçekleşmeyeceği açıklandı ve şimdi sezonun nerede başlayacağı tam anlamıyla muamma.

FIA, Azerbaycan Grand Prix'sinde sezona başlamak istiyor ancak virüs başta Avrupa olmak üzere dünyanın çoğu kısmını etkisi altına almış durumda ve Azerbaycan'ın ya da diğer ülkelerin ne durumda olacağı belirsiz.

Şu noktada İtalya'da ölenlerin sayısı her gün artıyor ve diğer ülkelerde de ciddi ölüm ya da hastalık vakaları var.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen yapmış olduğu açıklamada, iptal edilmediği ve ertelendiğini söylerken, FIA ile F1'in alacağı kararlara güvendiklerini dile getirdi.

Vermeulen “Doğrusu yeni gerçek bu virüs. Dünya çapında spor müsabakaları iptal ediliyor ve Formula 1 de aynı pozisyonda."

"Tabii ki üzgünüz. Buna neredeyse hiç bir şey ekleyemeyiz. Diğerleri ile aynı gemideyiz. Ancak Hollanda Grand Prix'si iptal edilmedi, sadece ertelendi. Şimdilik başka bilgimiz yok."

"FIA ve Formula 1'in doğru kararlar vereceğine inanıyoruz."

"Zor zamanlar geçiriyoruz, ancak yakında tekrar yarışlara katılabilmeyi umuyoruz." dedi.