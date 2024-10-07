Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?
Max Verstappen'e, Singapur'da küfür ettiği için aldığı cezanın ardından FIA basın toplantılarında sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdiği protestosunu sürdürüp sürdürmeyeceği soruldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
Red Bull pilotu, Singapur GP hafta sonunda gerçekleşen basın toplantısında küfür ettiği sebebiyle 'görevi kötüye kullanmakla' suçlandı ve kendisine kamu görevi cezası verildi.
Verstappen, verilen bu cezaya çok sinirlendi ve sıralama sonrası basın toplantısı sırasında tek kişilik bir protesto düzenleyerek sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdi. Ayrıca toplanan medyaya onlarla 'odanın dışında' konuşacağını söyledi.
Verstappen, "Olanları gülünç buluyorum, neden uzun cevaplar vereyim ki? Bunun yerine sesimi korumayı tercih ederim."
"Bazı cevaplara ihtiyacınız varsa, röportajları başka bir yerde de yapabiliriz." demişti.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hollandalı pilot yarıştan sonra da protestosuna devam etti ve yine sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdi.
Şu anda ise bir sonraki yarış olan Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde protestosunu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda ise kararsız.
Verstappen, "Verdiğimiz aradan sonra Austin'de ne durumda olduğumuzu göreceğiz."
"Ben her zaman kendim olacağım. Bu yüzden duruşumu da çalışma şeklimi de değiştirmeyeceğim." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar