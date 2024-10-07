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Formula 1

Verstappen, 'FIA protestosuna' önümüzdeki yarışlarda devam edecek mi?

Max Verstappen'e, Singapur'da küfür ettiği için aldığı cezanın ardından FIA basın toplantılarında sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdiği protestosunu sürdürüp sürdürmeyeceği soruldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Red Bull pilotu, Singapur GP hafta sonunda gerçekleşen basın toplantısında küfür ettiği sebebiyle  'görevi kötüye kullanmakla' suçlandı ve kendisine kamu görevi cezası verildi.

Verstappen, verilen bu cezaya çok sinirlendi ve sıralama sonrası basın toplantısı sırasında tek kişilik bir protesto düzenleyerek sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdi. Ayrıca toplanan medyaya onlarla 'odanın dışında' konuşacağını söyledi.

Verstappen, "Olanları gülünç buluyorum, neden uzun cevaplar vereyim ki? Bunun yerine sesimi korumayı tercih ederim."

"Bazı cevaplara ihtiyacınız varsa, röportajları başka bir yerde de yapabiliriz." demişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot yarıştan sonra da protestosuna devam etti ve yine sadece tek cümlelik kısa cevaplar verdi. 

Şu anda ise bir sonraki yarış olan Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde protestosunu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda ise kararsız.

Verstappen, "Verdiğimiz aradan sonra Austin'de ne durumda olduğumuzu göreceğiz."

"Ben her zaman kendim olacağım. Bu yüzden duruşumu da çalışma şeklimi de değiştirmeyeceğim." dedi.

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