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Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"

Geçtiğimiz haftalarda FIA'nın sürücülere getirdiği siyasi ve dini konularla ilgili konuşma yasağı, Max Verstappen'i de pek mutlu etmedi.

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Verstappen: "FIA, özgürce konuşmamıza izin vermeli"
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Red Bull, New York'ta gerçekleştirdiği lansmanla yeni RB19'u resmen tanıttı ve Verstappen de bu etkinlikte yer alan isimlerden birisiydi.

Etkinlik sonrası Sky Sports'a konuşan Verstappen'e FIA'nın son hamlesiyle ilgili görüşleri soruldu.

FIA, geçtiğimiz haftalarda sürücülerin izin almadan siyasi, dini veya benzeri konularda konuşmasını yasaklamıştı. 

Bu karar, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in son dönemde sık sık çeşitli konulara dikkat çekmesinin ardından alındı.

Yine de Verstappen, bu kararı desteklemiyor ve sürücülerin istediklerini söylemekte özgür olması gerektiğini düşünüyor.

Verstappen, "Açıkçası herkes farklıdır, bazı insanlar daha açık sözlüdür."

"Ben bu tür konularda açık sözlü değilim çünkü bir yarış pilotu olarak bir şeyin içerisine girmek ve tüm gerçekleri doğru bildiğinizden emin olmak kolay değil."

"Aynı zamanda, böyle bir yasağın gerekli olduğunu da düşünmüyorum çünkü esasen konuşmanızı engelliyor. Oysa bence buna izin vermeliler."

"Dediğim gibi, birileri bu konularda daha fazla konuşabilir, bazıları ise konuşmayabilir fakat bu kararın biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Verstappen, F1 ve FIA arasında yaşanan son gerilimlerin de artık dinmesini umuyor.

"Elbette endişe verici. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve eminim konuşuyorlar, eminim onlar da iyi bir ilişkiye sahip olmak istiyorlar. Umarım yakında çözülür."

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