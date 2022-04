Verstappen: "FIA, her sezon sonu düzenli olarak soruşturma yürütmeli"

Haberi dinle

Formula 1, 2021 sezonu sonrası kış arası boyunca tek bir olayla çalkalandı: 2021 Abu Dhabi GP. Yarışın son turlarında alınan -ve Verstappen'in şampiyon olmasına yol açan- kararların doğru olup olmadığı tüm spor camiası tarafından tartışılırken, FIA'da konuyla ilgili bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın sonucunda birçok adım atıldı. Bu adımların en büyüğü yarış direktörü Michael Masi'nin görevden alınması ve yerine Niels Wittich-Eduardo Freitas ikilisinin getirilmesiydi. Ayrıca düzenlemelerin sınırları daha kesin bir şekilde belirtilirken, futboldaki VAR odasına benzer bir "Sanal Yarış Kontrol Odası" kurulacağı da açıklandı. Son şampiyon Max Verstappen, Michael Masi'nin görevden alınmasını eleştirdi, fakat soruşturma yürütülmesini iyi karşıladığını, hatta bu soruşturmaların her sezon sonu düzenli olarak yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Sky Sports'a konuşan Verstappen, "FIA'nın olayları soruşturduğunu tüm dünyaya göstermesi iyi oldu."

"Bence bu tür bir soruşturma her sene yürütülmeli. Bir organizasyon veya ekip olarak her zaman yeni şeyler denemek, gelişmek ve her şeyi daha iyi yapmaya çalışmak istiyorsunuz."

"Bu benim için zaten oldukça doğal bir süreçten ibaret." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, on the opening lap Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Masi'ye yöneltilen eleştirilerden biri de 2021 sezonu boyunca -özellikle pist limitleri konusunda- tutarsız kararlar almasıydı.

Bu sezonki Bahreyn yarışından itibaren ise işler değişti. Yarış başlamadan önce yarış direktörü pist sınırı olarak pist kenarındaki beyaz çizgiyi açık bir şekilde atadı. Verstappen, bu yeni yaklaşımı kabul ediyor.

Verstappen, "Bu yıldan itibaren, bir hafta sonuna girmeden önce neye izin verilip verilmediğine dair biraz daha net olmak istiyoruz." "Örneğin pist sınırları hakkında. Bence Bahreyn'deki beyaz çizgi gerçekten işe yaradı, herhangi bir tartışma çıkmadı." "Sürücüler her zaman sınırlarda gitmeyi severler, ancak bu beyaz çizgi beyaz çizgidir. Bu çizginin ötesine geçemezsiniz." dedi.

Son olarak Abu Dhabi hakkında konuşan Verstappen, rakibinin kendisine tek bir fırsat dahi vermeyeceğini bildiği için genel olarak mücadeleden keyif aldığını açıkça belirtti. Verstappen, "Kendi açımdan konuşmak gerekirse, genel olarak girdiğimiz savaştan keyif aldım" "Yalnızca savaş değil, her hafta sonu her yarışa gittiniz ve mücadelenin için olmanız gerektiğini biliyordunuz." "Hata yapamazsın çünkü küçücük bir hata yapmamız durumunda öne geçerlerdi. Onlar hata yapsa biz öne geçerdik. "En zor olan ise her hafta sonu aynı derecede mükemmel olabilmek. Bunu başarabilmek üzerimde çok fazla baskı oldu, ama gerçekten çok eğlendim." dedi.