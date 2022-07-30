Verstappen: "FIA, F1 pilotlarına pist sınırlarını aşan 'amatörler' gibi davranıyor"

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Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in Q2'dek ilk turu, beşinci virajda dört tekerlekle birden pist dışına çıktığı gerekçesiyle silindi ancak tekrar görüntülerinde durumun öyle olmadığı anlaşıldı ve FIA, olayı tekrar incelemesinin ardından Perez'in silinen turunu geri erdi.

Yeni FIA yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas, beyaz çizginin pist sınırı olduğu ve bu çizginin dışına çıkıldığı takdirde o turun silineceği konusunda her zaman katı bir tutum sergiledielr.

Özellikle Avusturya'da yaşananlardan sonra pist limitleri konusunun tekrar gündeme gelmesi, sürücülerin bu konuda daha fazla yorum yapmasına ve seslerini yükseltmesine neden oluyor.

Macaristan GP sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, FIA'nın pist limitleri konusunda daha açık olması gerektiğini söyledi.

Verstappen, ”Dün gece, 13. viraj çıkışı hakkında konuşmaya başladılar ve pist sınırının noktalı çizgi olduğunu söylediler."

“Yanında bir kerb ve düz bir beyaz çizgi var ki benim için pist sınırı odur. Bir bakıma bir sürü saçma küçük şey olduğu için durumun takibi zorlaşıyor."

“Bilemiyorum, sürücüler olarak her zaman yardım etmek ve kendi tavsiyelerimizi vermek istiyoruz fakat hiçbir tepki verilmiyor. Benim için mevcut durum çok sinir bozucu."

“Onlarla savaşma niyetinde değilim, sadece onlara tavsiyede bulunmak istiyorum ama gerçekten umursamıyor gibi davranıyorlar."

“Aslında kendi hissime göre, bize biraz amatör gibi bakıyorlar. Bunun da doğru olduğunu sanmıyorum.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, araç üstü görüntülerinin pist sınırları hakkında doğru perspektifi sunmadığını söylerken, FIA'nın çakıl gibi daha katı çözümler uygulaması gerektiğini düşünüyor.

Verstappen, ”Kendimize bir iyilik yapabilir ve pist çıkışına biraz çakıl ya da bu tarz şeyler ekleyerek durumu daha kolay hale getirebiliriz."

“Örneğin Avusturya'da neden 4. ve 6. virajlarda sınıra ihtiyaç duyuyoruz ki? Orada çakıl var ve eğer biraz genişten dönerseniz kendinizi cezalandırırsınız ya da genişten dönseniz bile, tabana hasar verirsiniz. Bu yüzden de aracınız yavaşlar."

"Durumu kendileri için daha zor hale getiriyorlar. Tabii ki insanlar 'beyaz çizginin içinde kal' diyorlar ama bunu söylemek yapmaktan daha kolay."

“Çünkü sonra bu bahsettiğim noktalı çizgi gibi şeyler ortaya çıkıyor ve bu da durumu karmaşık hale getiriyor." dedi.

Ayrıca takım arkadaşı Perez, ”Durumu gözden geçirmeli ve daha fazla tutarlılığa sahip olmak için nasıl daha iyi ilerleyebileceğimizi görmeliyiz." dedi.

Haas sürücüsü Kevin Magnussen, her iki Red Bull sürücüsü ile de aynı fikirdeydi ve şunları ekledi: "Bu çok sinir bozucu bir durum ve neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Kime faydası var hiçbir fikrim yok."

Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas, ”Pist sınırlarını denetledikleri için seans sırasında oldukça meşgul olduklarından eminim."

“Harika değil ama en azından iki kez kontrol ettiler, ki bu iyi. Bence durum kesinlikle böyle olmalı, eğer sınırı aşmadığınızı kanıtlayabilirseniz, turunuzu tutabilirsiniz." dedi.