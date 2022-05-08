Verstappen: "Ferrari'yle savaşta bu kadar dağınık olmayı göze alamayız"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü ilk antrenmanda sadece 14 tur atabilirken, ikinci seansta yaşadığı hidrolik sorunuyla sadece bir tur attı.

Rakiplerine kıyasla epey vakit kaybeden Verstappen, cumartesi sabahı durumu telafi etmeye çalışsa da, sonunda sıralama turlarında üçüncü oldu ve iki Ferrari pilotuna da geçildi.

Seansın ardından soruları yanıtlayan Verstappen, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Startta ne olacak bilmiyorum çünkü tek bir deneme bile yapmadım. Bu yüzden nasıl gidecek bilmiyorum."

"Yol tutuş anlamında yarış çizgisinde olmanın fark yaratıp yaratmayacağını göreceğiz ama dediğim gibi bilmiyorum çünkü farklı bir start görmedim ve bir şey söyleyemem. O taraftan hiç kalkış yapmadım."

"Aslında bu, bir bakıma tüm hafta sonumu özetliyor: İnanılmaz derecede dağınık geçen bir hafta sonuydu.... Bunu yaparak durumu kendimiz için çok zorlaştırdık. Dün dört ya da beş tur attık, bugün pisti öğrenmeye başladık, bir yandan da ayar bulmaya çalıştık çünkü dün neyin işe yaradığına dair hiçbir fikrimiz yoktu çünkü elimizde bakabileceğimiz pek veri yoktu."

"Elbette üçüncü olmaktan ve Ferrari pilotlarına yakın olmaktan hâlâ memnunum. Fakat daha temiz ve düzgün çalışarak çok daha iyisini yapmak mümkündü."

Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks with pole man Charles Leclerc, Ferrari, after Qualifying Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bugün baktığımızda, sahip olduğumuz sınırlı bilgi ve çalışmayla araç iyiydi. Ayrıca sıralama turları da belli bir noktaya kadar iyiydi. Fakat sonrasında sınıra çıkıp biraz daha zaman bulmaya çalışmak... Kolay değildi. Üçüncü bölümde hâlâ daha hızlı olabilmek adına frenleme tarzı ve frenleme şekli gibi tüm bu şeyler açısından bir şeyler bulmaya çalışıyordum."

"Yine de aracın rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. İyi bir tempomuz var ve umarım yarın bize yardımcı olur."

"Şu anda önümüzde iki araç var, ki bu da durumu biraz daha zorlaştıracak. Bu, yeni bir pist, elimizde pek bir veri yok. Yarış çok sıcak olacak. Lastiklerle ilgili durum tam olarak nasıl olacak bilmiyoruz çünkü bence hiçbirimiz uzun sürüş yapamadık. Yani ortada pek çok soru işreti var. Şahsen biraz daha ileriden başlamayı tercih ederdim."

"Daha önce de dediğim gibi dün sadece dört ya da beş tur attım. Bunu bunun gibi yeni bir pistte, genel anlamda bir cadde pistinde telafi edemezsiniz çünkü tur atmak, aracı anlamak ve ritim yakalamak çok önemlidir çünkü normal bir pistte ritme girmek kolaydır. Bir cadde pistinde bunu yapmak zordur. Bu açıdan başarısız olduk."

"Bence genel olarak durumu toparlayacak kadar deneyimimiz var ama özellikle böyle güçlü bir takıma karşı mücadele ederken bunun telafisi olmuyor."

"Elbette yaklaştık ama daha temiz bir cuma günü geçirseydik bugün çok daha iyi bir iş çıkabilirdik."