Verstappen: "Ferrari'yi yenmek bizim için zor olacak"

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Red Bull, cuma günkü ilk antrenman seansında tempo olarak iyi görünse de, ikinci seansta daha güçlü olan taraf Ferrari'ydi.

İtalyan ekip özellikle tek tur temposu anlamında yine çok kuvvetliydi ve beklendiği üzere cuma gününü lider kapattı.

İkinci seansta ilk üçün dışında kalan Max Verstappen, hafta sonu öncesinde Ferrari'yi favori olarak gördüğünü dile getirmişti.

Cuma gününün ardından antrenman seanslarını yorumlayan Hollandalı pilot, "Cuma günü beklendiği üzere biraz zor geçti. Şu anda yüksek hızlı bölümlerle düşük hızlı bölümler arasında bir denge yakalamaya çalışıyorum."

"Bazen biraz daha iyi, bazen ise biraz daha kötü gidiyor. Fakat yapılacak işler var." dedi.

Ferrari'nin hızlı olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet, önümüzde olduklarını düşünüyorum. Onları yenmek bizim için zor olacak."

"Yine de bu gece farkı olabildiğince kapatmaya çalışacağız ve yarın havanın bize neler getireceğini göreceğiz."

"Eğer kuru zemin olursa onlarla mücadele edemeyiz. Belki yağmur yağarsa yapabiliriz, kim bilebilir?" şeklinde yanıt verdi.

McLaren, ikinci seansta iki araçla birden ilk beşe girerken, Lando Norris günü ikinci kapattı.

McLaren'ın performansının sürpriz olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Yarınki sıralama turlarında ya da yarışta neler olacağını görmemiz lazım. Elbette rekabetçi görünüyorlar ancak asıl hedefimiz tabii ki Ferrari." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images