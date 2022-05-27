Verstappen: "Ferrari'ye kıyasla performans bulmamız gerekiyor"

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Max Verstappen, geçen yıl kariyerinin ilk Monako GP galibiyetini almayı başardı ancak bu yıl işler kendisi için harika başlamadı.

Bu hafta sonu genel anlamda Ferrari'nin daha üstün olması bekleniyordu ve cuma günkü sonuçlar durumun tam olarak böyle olduğunu gösteriyor.

Charles Leclerc her iki seansı da lider tamamlarken, Carlos Sainz da ikinci en iyi zamanı yaptı ve F1-75'in performansını net şekilde ortaya koydu.

Seansın ardından konuşan Verstappen, gününü şöyle yorumladı: "Bugün aracın burada nasıl davranacağını görmek için farklı şeyler denedik."

"İlk antrenman seansında, ikinci seansa kıyasla araç içerisinde kendimi daha rahat hissediyordum. Eğer araçta biraz daha iyi bir dengeniz varsa, çok daha fazla zorlayabilirsiniz ve bu sayede tur zamanınız da daha iyi hale gelir."

"Fakat evet, Ferrari ile kıyaslandığında biraz daha fazlasını bulmamız gerekiyor."

"Şimdi her şey ayarları ve dengeyi biraz daha iyi hale getirmek üzerine olacak."

Verstappen, uzun sürüşlerle ilgili de, "Uzun sürüşlere bakma fırsatımız da oldu ve bana göre gayet iyi görünüyordu." dedi.

Verstappen, Monako caddelerinde yeni nesil araçların ağırlığını hissettiklerini söylüyor.

"Araçların ağırlığını net şekilde hissedebiliyorsunuz, biraz daha ağır ve biraz daha yavaşlar."

"Ek olarak, bu araçlar biraz daha sert oldukları için daha fazla zıplıyorsunuz. Bu, durumu biraz zorlaştırıyor fakat çok da önemli değil."

"Görüş açısıyla da durum biraz zor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images