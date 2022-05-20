Verstappen: "Ferrari'ye karşı savaşmak güzel"

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Geçen yılki keyif verici şampiyonluk savaşının ardından bu yıl Ferrari ve Red Bull arasında yeni bir mücadele yaşanıyor.

İlk beş yarışın üçünü kazanan Max Verstappen, bu mücadeleden hoşlandığını söylüyor.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Geçen yılki savaşlarımızdan gerçekten çok keyif aldım ve bu yıl tekrar keyif alıyorum."

"Mücadele, Formula 1 için gayet iyi olduğuna inandığım farklı takımlar arasında geçiyor. Ayrıca Charles'ı Lewis'ten daha uzun zamandır tanıyorum."

"Hoşuma giden şey sadece sürücüler arasında değil, iki takım arkasında da çok fazla saygı olması. Bir hafta sonu bir tarafın, diğer hafta ise diğer tarafın daha iyi iş yaptığını kabul ediyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Her zaman birbirinizi yenmeye çalışırsınız ancak kaybettiğiniz zaman bu, takımı motive ediyor. Bu sayede daha güçlü olmak istiyorsunuz. Bu, güzel ve umarım sezonun geri kalanında da böyle olur. Aynı zamanda İtalyan, İngiliz ve Alman olma mentalitesinde de farklılıklar var. Ferrari'nin yeninden ön tarafta yarıştığını görmek güzel, Formula 1 için iyi olduğunu düşünüyorum."

Verstappen, araçtan her şeyi çıkarmanın mücadelede kilit nokta olduğunu söyledi.

"Son birkaç yıla baktığımızda, bir piste gittiğinizde aracı tam olarak anladığınızı düşünüyorsunuz fakat başka bir piste gittiğinizde her zaman daha iyisini yapabileceğiniz şeyler oluyor. Bu araç ile de durum aynı. Elbette her şey çok yeni ve güncellemeler biraz zaman kazandıracaktır."

"Yine de hafta sonunda her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor. İyi bir dengeniz varsa ama lastikler çalışmıyorsa fayda etmiyor. İyi bir dengeniz yoksa ve lastikler iyi çalışıyorsa da durum aynı. Bir aracı asla %100 anlayamazsınız fakat ilk yarıştan bu yana araçla olan hislerim ve onu nasıl zorlayabileceğim konusunda kesinlikle ilerleme kaydettik."

"Takım pistte çok iyi çalışıyor, aynı şey her şeyin çok iyi ve verimli şekilde yürütüldüğü fabrika için de geçerli. Bütçe sınırı ile buna sahip olmak gerçekten çok önemli. Bence bu anlamda griddeki en iyilerden biriyiz ancak bütçe sınırı da herkes için çok yeni bir konu. Hepimiz şartlar dahilinde bir yol bulmalıyız."