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Verstappen, Ferrari'ye geçişi reddetmiyor: "Bu harika bir takım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, kariyerinin ilerleyen aşamalarında Ferrari'ye geçişi reddetmeyeceğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid

Dokuz sezondur Formula 1'de yer alan Max Verstappen, bu süre zarfında üç dünya şampiyonluğu ve iki dünya üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Ayrıca 49 galibiyet, 93 podyum, 30 pole pozisyonu ve 29 en hızlı tur da kaydetti.

Verstappen henüz 26 yaşında olmasına rağmen çok önemli başarılar yakaladığı için, gelecekte pek çok rekorun tek sahibi olabilir.

Bu bir bakıma sahip olacağı araca, dolayısıyla da hangi takımda yarışacağına bağlı. 2028 sonuna kadar Red Bull ile anlaşması olan Verstappen'in adı zaman zaman Ferrari ile anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a konuşan Verstappen, Ferrari'ye geçişi reddetmedi.

Hollandalı pilot, "Ferrari, bu sporda inanılmaz bir geçmişi olan, mücadele etmesi harika bir rakip."

"Mevcut sözleşmem sona erdiğinde 31 yaşında olacağım ve hâlâ iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Fakat Verstappen, çok uzun yıllar Formula 1'de kalmak yerine, diğer serilerin tadına bakacak.

10 yıl sonra hâlâ yarış pistlerinde olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Daha uzun süre yarışacağım ama Formula 1'de değil."

"Valentino Rossi gibi yapmak güzel olurdu; onun GT'deki yarışlarını görmeyi seviyorum. Bu, kendi aracımızla katıldığımız için ilgi duyduğum bir kategori."

"MotoGP'de elinden gelen her şeyi yaptı, çılgın bir kariyeri vardı. Şimdi bir yandan eğlenirken bir yandan da çok çalışıyor ve tekrar kazanmak istiyor."

"Sanırım gelecekte ben de benzer bir şey yapacağım." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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