Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Ferrari'nin takım içi mücadelesi galibiyete mâl oldu"

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sinde Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasındaki mücadeleyi fırsata çevirerek Red Bull'a bir galibiyet daha kazandırdı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 14:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yarışa beşinci sıradan başlayan Max Verstappen, liderlik mücadelesi veren Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in pist dışına taşmasının ardından Hamilton'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Red Bull'un başarılı stratejisi, Verstappen'in pit stopların ardından Leclerc'i de geride bırakmasını sağladı. Ferrari pilotunun beş saniyelik zaman cezasını çektiği sırada pozisyon kazanan Hollandalı pilot, yarışın son bölümünde Hamilton'ın baskısına da karşı koyarak 2026 sezonundaki üçüncü zaferini elde etti.

Sky Sports F1'e konuşan Verstappen, yarışın oldukça zorlu geçtiğini ancak takım olarak her şeyi doğru yaptıklarını söyledi.

Verstappen, "Çok zorlu bir yarıştı ama takım olarak her şeyi doğru yaptık, herkes doğru kararları verdi."

"Charles ile birlikte pite girme kararını aldılar ve bu sayede önlerine geçtik." dedi.

Ferrari pilotlarının kendi aralarındaki mücadelesinden de faydalandıklarını belirten Verstappen, rakip takımın iki pilotunun da liderlik için mücadele etme isteğinin galibiyete mal olduğunu savundu.

Hollandalı pilot, "Bugün Ferrari'nin kendi arasındaki mücadeleden de faydalandık. Elbette iki tane bir numara pilotları var, bu yüzden her zaman sonuna kadar mücadele ediyorlar. Ancak bence bugün bu mücadele onlara galibiyete mâl oldu." ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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