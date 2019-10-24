Verstappen: "Ferrari'nin hız avantajı çılgınca"

Ferrari bu yıl düzlüklerde güçlü bir performans gösterirken, virajlarda sorun yaşıyordu.

Ancak ikinci yarıdaki güncellemelerle birlikte takım hem düzlük hızını korudu hem de viraj performansını arttırmayı başardı.

Verstappen, son iki yılda kazandığı Meksika GP öncesi verdiği demeçte bu hafta sonu kazanmalarının zor olacağını söyledi.

"Aracın mekanik tutuşunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Aslında Renault motoru burada her zaman iyi oldu, hakkını vermek zorundasınız. Honda tarafında bu yıl ne kadar rekabetçi olacağımızı bilmiyoruz, antrenmanlarda göreceğiz. Bu yıl biraz daha zor olacak çünkü Ferrari ve Mercedes'le kıyaslandığı araç olarak o kadar önde değiliz. Ferrari düzlüklerde süper hızlı ve bunu özellikle yarış içerisinde virajlarda kazanmak çok zor. Yarışta güçlüler ama fark o kadar da büyük değil."

"Belki yarışta daha fazla şansımız olabilir ancak lastiklerin nasıl çalıştığını görmeliyiz çünkü geçen yıl aşınmayla ilgili birkaç büyük sorun yaşadık. Tüm yarış boyunca tam gaz gidemiyorsunuz. Bu yıl lastikler biraz daha sert, bu yüzden bunun yardımcı olacağını düşünüyorum."

Verstappen, yaz tatilinden sonra neden geride kaldıkları sorusuna ise, "Bence güncellemeler getirdik, diğerleri de getirdi ve performans adımlarını onlar kadar atmayı başaramadık. Her şey bu kadar basit. Ferrari yıl boyunca giderek daha fazla güç elde etti. Bence yarım saniye daha hızlı bir aracınız olsa bile onları yenmek neredeyse imkansız. Bunu Mercedes'le görebilirsiniz. Onlarla kıyaslandığında en iyi araca sahipler ve onlarla kıyaslandığında hâlâ geride kalıyorlar. Sahip oldukları hız farkı çılgınca." yanıtını verdi.