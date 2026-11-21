Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen, Ferrari’nin düşük düzlük hızının nedenini "tahmin ediyor"

Max Verstappen, Ferrari’nin Las Vegas GP sıralama turlarında yaşadığı hız kaybının yalnızca güç ünitesiyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hollandalı pilot, Ferrari’nin daha fazla yere basma kuvveti üretmek için kullandığı egzoz kanadı tasarımının da uzun düzlüklerde dezavantaj yaratabileceğini söyledi.

Kemal Şengül Ronald Vording

Düzenlendi: 21 Kas 2026 20:00

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Ferrari, 2025 Emilia-Romagna GP’sinden bu yana ilk kez iki aracıyla birden Q2’de elenirken, Las Vegas’taki sıralama turlarında sezonun en zorlu performanslarından birini sergiledi. Lewis Hamilton, aracındaki taban hasarının kendisine 0,3-0,4 saniye, enerji dağıtımındaki sorunların ise yaklaşık 0,6 saniye kaybettirdiğini açıkladı.

Ancak Ferrari’nin Las Vegas’ta zorlanması sıralama turlarındaki bu problemlerin ötesinde, pistin karakteriyle de bağlantılı. SF-26, özellikle uzun düzlüklerde rakiplerinin gerisinde kalırken bunun nedenlerinden biri Ferrari’nin güç ünitesi tasarımı.

Ferrari, sezon başında start performansına katkı sağlayan daha küçük bir turbo tercih etti. Ancak bu tasarımın maksimum güç ve uzun düzlüklerdeki performans açısından bazı dezavantajları bulunuyor.

FIA'nın ölçümlerine göre Ferrari, en iyi içten yanmalı motora sahip Red Bull güç ünitesinin yüzde 2 ila 4 gerisinde yer alıyor. Bu nedenle iki ADUO geliştirme hakkı kazanan İtalyan üreticinin güç açığı, Las Vegas gibi uzun düzlüklerin belirleyici olduğu pistlerde daha görünür hâle geliyor.

Verstappen egzoz kanadına dikkat çekti

Ferrari’nin düşük son hızını değerlendiren Max Verstappen, güç ünitesinin yanı sıra otomobilin aerodinamik tasarımına da dikkat çekti. Hollandalı pilot, Ferrari’nin egzoz çevresindeki tasarımının da düzlük performansını etkileyebileceğini düşünüyor.

Motorsport.com’un Ferrari’nin sıralama turlarındaki performansıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Verstappen şunları söyledi: "Düzlük hızı konusunda açıkça eksikleri var. Ancak bunun bir nedeni de egzoz akışını nasıl yönlendirdikleriyle ilgili. Haas'a baktığınızda düzlükte çok daha az sorun yaşadıklarını görüyorsunuz."

"Her zaman ne kadar yere basma kuvveti istediğiniz ve bunun karşılığında ne kadar güçten feragat etmeye hazır olduğunuz arasında bir denge var. Egzozun önündeki parçayı ne kadar büyütürseniz kaybettiğiniz güç de o kadar artıyor. Dolayısıyla bu, bir ölçüde kendi kontrollerinde olan bir durum."

Verstappen burada Ferrari'nin bu sezon geliştirdiği egzoz kanadı konseptine gönderme yapıyor. Bu tasarım, egzoz akışından yararlanarak ilave yere basma kuvveti üretmeyi hedefliyor. Ancak Verstappen'e göre bu çözüm, Las Vegas gibi uzun düzlüklerin öne çıktığı pistlerde otomobil için ek bir dezavantaja dönüşebilir.

"Bu pist gibi bir yerde gerçekten büyük bir dezavantaj olabilir. Belki bu nedenle tasarımınızı biraz uyarlamanız gerekir. Ancak bunun nasıl yapılacağını kendileri çözmeli."

Red Bull enerji yönetiminde ilerleme kaydetti

Verstappen, Red Bull'un sezon başında enerji yönetimi konusunda yaşadığı sorunları da değerlendirdi. Red Bull Ford Powertrains, özellikle enerji açısından verimsiz pistlerde sezon boyunca önemli ilerleme kaydetti.

Hollandalı pilot, sezonun başında hem otomobil hem de güç ünitesi tarafında sorunlar yaşadıklarını, ancak bu alanlarda gelişim sağladıklarını söyledi.

"Başlangıçta otomobilimizle ilgili çok fazla sorunumuz vardı ve güç ünitesini de tam olarak kontrol edemiyorduk. Bu durum, doğal olarak geliştirebileceğimiz bazı alanları daha belirgin hâle getirdi. Ancak yine de önemli adımlar attık ve bununla gurur duymalıyız."

Las Vegas'ta yalnızca otomobilin maksimum hızı değil, sıralama turlarındaki uygulama da önemli rol oynadı. Pilotlar, hava koridorunun bu pistte daha önce karşılaştıklarından çok daha büyük bir etki yarattığını belirtti.

Ferrari pilotlarının ise sıralama turlarında çoğunlukla başka otomobillerin hava koridorundan yararlanamaması dikkat çekti.

Verstappen, Ferrari'nin bu konudaki tercihlerini dışarıdan değerlendirmenin doğru olmayacağını belirterek kendi takımlarının performansına odaklandığını söyledi: "Bu, dışarıdan bakarak yapılan bir değerlendirme olur. Ben sadece kendi takımımıza odaklanıyorum. Elbette hedefimiz mümkün olduğunca az hata yapmak ve her şeyi kontrol altında tutmak. Bugün uygulama açısından oldukça iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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