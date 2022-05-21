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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Ferrari'nin bugünkü yarış simülasyonu kuvvetliydi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Ferrari'ye oranla yarış temposunda daha kuvvetli olduklarını sanmıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Ferrari'nin bugünkü yarış simülasyonu kuvvetliydi"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, son bölümdeki ilk turların ardından zirvedeydi ancak bu son haklarla durum tersine döndü.

Charles Leclerc çok iyi bir turla ilk sırayı alırken, Verstappen DRS sorunu nedeniyle son turunu atamadı ve ikinci oldu.

Günün ardından konuşan Hollandalı pilot sorun hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl bunu pek çok kez yaşadık."

"Yarışta bile yaşadığımız oldu ama aynı zamanda pek çok kez antrenman seansında yaşadık. Normalde hızlı bir şekilde düzeltilebilecek bir şey."

"Performansa gelirsek, Ferrari tüm sezon sıralama turlarında hızlıydı."

"Sıralama turlarında durumu geliştirsek de bu hafta sonu araçta en iyi dengeye sahip değildik. Fakat onlar güncelleme getirirken biz getirmedik. Yani bu biraz beklenen bir şeydi."

"Kendimize odaklanmalı ve önümüzdeki yarışlara yeterince güncelleme getirdiğimizden emin olmalıyız. Özellikle tek turda bir adım daha gelişmeliyiz."

Verstappen, Ferrari'nin yarış temposunu cumaya oranla geliştirdiğini ekliyor.

"Ferrari üçüncü antrenmanda bazı uzun sürüşler yaptı ve cuma gününe kıyasla daha hızlı olduklarını görüyorduk."

"Cuma günkü uzun sürüşlerimiz iyiydi ancak bugün Ferrari'ye baktığımızda burada liderliğimiz olduğunu düşünmüyorum. İyi görünüyorlardı. Ayrıca birinin arkasında sürdüğünüzde lastikler daha çabuk aşınıyor."

"Bu açıdan başlangıç önemli olacak. İlk viraj için iyi bir fırsat varsa bunu kullanmak gerekiyor. Eğer yoksa beklemeli ve yarış esnasında rekabetçi olacak bir paketimiz olup olmadığını anlamalıyız."

"Geçen yıl startın ardından liderliği almıştım fakat sonunda yeterince hızlı değildik."

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