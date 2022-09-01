Verstappen: "Ferrari, Zandvoort'ta güçlü olacak"

Haberi dinle

Red Bull, Belçika Grand Prix'sine damgasını vurmuş ve hafta sonu boyunca harika bir performans ortaya koymuştu. Ancak bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Hollanda GP'ye ev sahipliği yapacak Zandvoort, daha farklı bir yapıya sahip ve Belçika'ya kıyasla daha çok yere basma gücü gerektiriyor.

Dolayısıyla bu pist, Ferrari'ye uzun düzlüklere sahip olan Spa Pisti'nden daha çok uyabilir gibi duruyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan ve kendi evinde yarışacak olan şampiyona lideri Verstappen de kolay bir yarış beklemediğini söyledi.

"Spa'daki başarılı hafta sonunun ardından Hollanda Grand Prix'sini sabırsızlıkla bekliyorum."

"Zandvoort'taki pist çok fazla yere basma gücüne ihtiyaç duyuyor, bu yüzden baskın bir performans sergilemek bizim için daha zor olacak. Aksine Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorum."

"Elbette iyi bir sonuç elde etmek istiyorum ama her seferinde puan kazanmak daha da önemli. Umarım iyi bir iş çıkarabiliriz."

"Ailemin beni desteklemek için piste gelecek olması harika. Taraftarlarla birlikte hafta sonunun tadını çıkarmaya çalışacağım. Bizi çılgın bir hafta sonu bekliyor."

Takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez de hafta sonu hakkında iyimser görünüyor ancak kolay geçmeyeceğinin farkında.

Perez, "Zandvoort'a geri dönmek harika. Burası harika bir yer. Hollandalı taraftarlar takıma ve Max'e büyük bir destek veriyor, ki bu harika bir şey."

"Pist iyi ve çok zorlu ancak Belçika'da yakaladığımız ivmeyi korumayı umuyoruz."

"Takım Spa'da yaşanan her şeyi analiz ederek Max ile aramızdaki farkı kapatmak için neler yapabileceğimize bakacak. Daha güçlü dönmek istiyorum ve bu açıdan yapacak işlerim var."

"Zandvoort'ta daha sıkı bir mücadele olacağını ve hafta sonunun heyecanlı geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images