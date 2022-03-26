Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hulkenberg, Magnussen ile arasında geçen sohbeti anlattı Sonraki / Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Verstappen: "Ferrari yine çok güçlü görünüyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, antrenmanların iyi geçtiğini fakat Ferrari'nin bir kez daha güçlü göründüğünü belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Ferrari yine çok güçlü görünüyor"
Haberi dinle

Cidde'deki pist üstündeki eylemler, pistin yakınlarında düzenlenen füze saldırıları nedeniyle gölgelendi. Akşam saatlerinde basın etkinlikleri dahi yapılmadı.

Fakat yarışın yapılacağının kesinleşmesiyle, takımlar bültenler yayınlamaya başladılar.

Cuma günü her iki seansta da Ferrari pilotu Charles Leclerc zirvede yer almış, Max Verstappen ise ikinci olmuştu.

Verstappen'in özellikle sert lastiklerle olan turları kuvvetliydi. Günün ardından konuşan Hollandalı sürücü, Ferrari'nin gücüne dikkat çekti fakat pozitif konuştu.

Verstappen,  "Bugün seanslar oldukça sorunsuz geçti, programımızı tamamladık ve çok sayıda farklı lastik seti denedik."

"Doğrusu Ferrari yine çok rekabetçi görünüyordu. Bu yüzden onlarla arayı kapatmak adına yapacak işlerimiz ve geliştirebileceğimiz çok şey var." 

"Pistin kendisine bakarsak, geçen seneyle hemen hemen aynı görünüyor. Bariyerler biraz değişmiş ama görüş açısından fark edilir bir etkisi yok."

"Sıralama turlarına katılmadan önce veriler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sonrasında Cumartesi günü bizi nelerin beklediğini göreceğiz." dedi.

Sergio Perez de güçlü bir Ferrari bekliyor.

Meksikalı sürücü, "İki araçla farklı programlar üzerinde çalıştık ve ihtiyacımız olan verileri aldığımızı düşünüyorum. Bu  yüzden bu gece yapacak bazı işlerimiz var." derken, trafik nedeniyle temiz bir tur atmanın zorluğuna dikkat çekti ve şunları ekledi: "Cumartesi  günü Ferrari ile yeniden doğrudan mücadeleye gireceğimizi düşünüyorum ama şu anda kendimize odaklanıyoruz ve umarım yarın araçta istediğimiz adımları atabiliriz."

"Sıralamalarda, iyi bir tur çıkarmak için önümüzün açık olması önemli olacak çünkü trafikle ilgili birçok sorun olabilir. Bu yüzden her anlamda kusursuz bir performans sergilememiz gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Hulkenberg, Magnussen ile arasında geçen sohbeti anlattı
Önceki haber

Hulkenberg, Magnussen ile arasında geçen sohbeti anlattı
Sonraki haber

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes: "Henüz dalgalanmayı ortadan kaldıracak bir çözümümüz yok" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Mercedes: "Henüz dalgalanmayı ortadan kaldıracak bir çözümümüz yok"

Leclerc: "Hata, güvenimin kaybolmasına neden olmayacak" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Leclerc: "Hata, güvenimin kaybolmasına neden olmayacak"

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"

Son Haberler

Mercedes: "Henüz dalgalanmayı ortadan kaldıracak bir çözümümüz yok"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Henüz dalgalanmayı ortadan kaldıracak bir çözümümüz yok"

Leclerc: "Hata, güvenimin kaybolmasına neden olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hata, güvenimin kaybolmasına neden olmayacak"

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Sorunlar büyük oranda devam ediyor"

Verstappen: "Ferrari yine çok güçlü görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Ferrari yine çok güçlü görünüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.