Verstappen: "Ferrari yine çok güçlü görünüyor"

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Cidde'deki pist üstündeki eylemler, pistin yakınlarında düzenlenen füze saldırıları nedeniyle gölgelendi. Akşam saatlerinde basın etkinlikleri dahi yapılmadı.

Fakat yarışın yapılacağının kesinleşmesiyle, takımlar bültenler yayınlamaya başladılar.

Cuma günü her iki seansta da Ferrari pilotu Charles Leclerc zirvede yer almış, Max Verstappen ise ikinci olmuştu.

Verstappen'in özellikle sert lastiklerle olan turları kuvvetliydi. Günün ardından konuşan Hollandalı sürücü, Ferrari'nin gücüne dikkat çekti fakat pozitif konuştu.

Verstappen, "Bugün seanslar oldukça sorunsuz geçti, programımızı tamamladık ve çok sayıda farklı lastik seti denedik."

"Doğrusu Ferrari yine çok rekabetçi görünüyordu. Bu yüzden onlarla arayı kapatmak adına yapacak işlerimiz ve geliştirebileceğimiz çok şey var."

"Pistin kendisine bakarsak, geçen seneyle hemen hemen aynı görünüyor. Bariyerler biraz değişmiş ama görüş açısından fark edilir bir etkisi yok."

"Sıralama turlarına katılmadan önce veriler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sonrasında Cumartesi günü bizi nelerin beklediğini göreceğiz." dedi.

Sergio Perez de güçlü bir Ferrari bekliyor.

Meksikalı sürücü, "İki araçla farklı programlar üzerinde çalıştık ve ihtiyacımız olan verileri aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden bu gece yapacak bazı işlerimiz var." derken, trafik nedeniyle temiz bir tur atmanın zorluğuna dikkat çekti ve şunları ekledi: "Cumartesi günü Ferrari ile yeniden doğrudan mücadeleye gireceğimizi düşünüyorum ama şu anda kendimize odaklanıyoruz ve umarım yarın araçta istediğimiz adımları atabiliriz."

"Sıralamalarda, iyi bir tur çıkarmak için önümüzün açık olması önemli olacak çünkü trafikle ilgili birçok sorun olabilir. Bu yüzden her anlamda kusursuz bir performans sergilememiz gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images