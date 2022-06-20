Verstappen: "Ferrari yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

Haberi dinle

Red Bull pilotu Max Verstappen, yağmur altında harika bir performansla pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı ancak yarışta Ferrari pilotu Carlos Sainz oldukça iyi görünüyordu.

Son bölümde İspanyol pilotun baskısı altına giren Verstappen, daha yavaş taraf olduklarını düşündüğü için aldıkları zaferden memnun.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Zor bir yarıştı. Açıkçası biraz daha fazla tempoya sahip olmayı bekliyordum fakat Carlos'la kıyaslandığında biraz geride gibi görünüyorduk. Bu açıdan beklediğimden daha zordu ama stratejimizi uyguladık ve bence işe yaradı."

"Yaptığımız seçim doğru gibi görünüyordu. İkinci pit stopun ardından daha yeni lastiklerim vardı, Carlos'a yaklaşıyordum ama yarışın sonuna kadar bu farkı tamamen kapatıp kapatamayacağımdan emin değildim."

"Sonra güvenlik aracı girdi ve yeni lastiklerde arkama geldiğini biliyordum, bu yüzden de mutlu değildim. Bana kıyasla daha fazla tempoya sahipti ve kendimi savunmak zordu. Fakat son 15 ya da 16 turda tam gaz giderek sınırları zorladık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hata yapamayacağımı biliyordum ama iyi bir mücadeleydi. Lastiklere bakmak yerine bir Formula 1 aracının sınırlarını zorlayabilmek çok keyifli."

Ferrari bu yıl genel anlamda cumartesi güleri hızlı görünürken, pazar günleri daha yavaş olma eğilimindeydi.

Neden Montreal'de tam tersi olduğu sorusuna Max, "Sürekli olarak cumartesi günü daha hızlı fakat pazar günü daha yavaş olduklarını sanmıyorum. Bence Barselona'da pazar günü hızlılardı. Birkaç yarışta daha böyleydi."

"Bazen ileride, bazen gerideler. Elbette durumu anlamamız gerekiyor. Dün biraz yağmur vardı ve belki de bugün daha kirli bir pist bize yardım etmedi. Fakat duruma bakmalıyız. Belki de pist düzeni, bordürler ya da başka bir şeyle ilgisi olabilir... Her şeyle ilgili olabilir. Buna bir göz atacağız, şu anda neden yarışta bizden daha hızlı olduklarını açıklamak çok zor." cevabını verdi.

Verstappen ayrıca yarış içerisinde takım radyosunun çalışmadığını ve takımla etkileşime giremediğini söyledi.

"Bir noktada artık çalışmıyordu. Ne zaman bozulduğuna dair herhangi bir fikrim yok ama mühendisim bana artık çalışmadığını söyledi. Sanırım pite giriş turundan sonra oldu. Öncesinde çalışıyor olmalı ya da belki de o zaman da çalışmıyordu ve onlar muhtemelen umursamıyordu! Neyse ki onları duyabiliyordum ve en önemlisi buydu."

Verstappen bu sonuçla şampiyonada en yakın rakibinin 46 puan önüne geçmiş durumda.

Ne kadar rahat hissettiği sorusuna Verstappen, "Önümüzde hâlâ çok uzun bir sezon var. Farkın elbette çok büyük olduğunu biliyorum ama aynı zamanda durumun ne kadar hızlı şekilde değişebileceğini de biliyorum."

"Üçüncü yarışta 46 puan gerideydim, bu yüzden sakin kalmalı, işimize odaklanmalı ve gelişmeliyiz çünkü bugün en hızlısı biz değildik."

"Bugün o kadar iyi görünmüyorduk fakat yine de kazanmayı başardık. Aracı daha da geliştirmek için takım olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." cevabını verdi.