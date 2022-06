Verstappen: "Ferrari yarışta Red Bull'dan daha hızlıydı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yağmur altında harika bir performansla pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı ancak yarışta Ferrari pilotu Carlos Sainz oldukça iyi görünüyordu.

Son bölümde İspanyol pilotun baskısı altına giren Verstappen, daha yavaş taraf olduklarını düşündüğü için aldıkları zaferden memnun.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Zor bir yarıştı. Açıkçası biraz daha fazla tempoya sahip olmayı bekliyordum fakat Carlos'la kıyaslandığında biraz geride gibi görünüyorduk. Bu açıdan beklediğimden daha zordu ama stratejimizi uyguladık ve bence işe yaradı."

"Yaptığımız seçim doğru gibi görünüyordu. İkinci pit stopun ardından daha yeni lastiklerim vardı, Carlos'a yaklaşıyordum ama yarışın sonuna kadar bu farkı tamamen kapatıp kapatamayacağımdan emin değildim."

"Sonra güvenlik aracı girdi ve yeni lastiklerde arkama geldiğini biliyordum, bu yüzden de mutlu değildim. Bana kıyasla daha fazla tempoya sahipti ve kendimi savunmak zordu. Fakat son 15 ya da 16 turda tam gaz giderek sınırları zorladık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images