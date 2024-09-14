Verstappen: "Ferrari ve Leclerc, Bakü'de çok güçlü"
Max Verstappen, Ferrari ve Charles Leclerc'in Bakü'deki üstün performansına dikkat çekti.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images
3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Azerbaycan'daki sıralama turlarında takım ile birlikte yaptıkları bazı ayar değişikliklerinin aracı negatif yönde etkilediğini söyledi.
"Yaptığımız değişikliklerin sıralama turlarında daha iyi olacağını düşündük ama maalesef tam tersi oldu. Bazen bu olabilir ancak sıralama turlarında olması biraz üzücü."
"Q1'deki ilk turdan sonra işlerin zor olacağını biliyordum. Arka tarafta çok fazla zıplama vardı, virajlara girip çıkarken sorun yaşadık."
"Q2 ise iyi geçti ama araçta hiç iyi hissetmiyordum. Virajların ortasında aracı optimize edemedim, hep biraz fazla önden kayma vardı. Bir sokak pistinde bunu istemezsiniz."
Ferrari'nin performansını değerlendiren Verstappen, "Ferrari ve Charles'ın bu pistteki kombinasyonu gerçekten çok güçlü," dedi.
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