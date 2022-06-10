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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Ferrari tek turda hızlı fakat yarış temposunda benzeriz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma gününün ardından sıralama temposunda Ferrari'nin hızlı göründüğünü ancak yarış temposunda benzer göründüklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Ferrari tek turda hızlı fakat yarış temposunda benzeriz"
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Hollandalı pilot, cuma günkü her iki seansta da takım arkadaşının gerisinde kaldı ve üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Fakat bu, büyük oranda şanssızlığıyla ilgiliydi çünkü iki seansta da yumuşak lastikle attığı ilk turlarda sarı bayrak ya da trafik nedeniyle engellendi.

Günün ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Birinci ve ikinci antrenman seanslarında ne zaman yumuşak lastikle zaman turu kaydetmeye çalışsam sarı bayrağa denk geldim."

"Turları bırakmak zorunda kaldığım için biraz şanssızdım ama genel olarak iyi göründüğümüze inanıyorum."

"Ferrari tek turda yine çok hızlı görünüyor fakat uzun sürüşlerde durum biraz eşitleniyor. Bence bu, pozitif bir şey."

"Cadde pistinde lastikleri tek turda çalıştırmayı başarıyoruz gibi görünüyor fakat ikinci turda her zaman performans kaybediyoruz. Yine de durum herkes için aynı ve genel olarak kötü bir gün geçirdiğimizi düşünmüyorum. Sadece birkaç şeyi geliştirmemiz gerekiyor."

Arka kanattaki çalışmayla ilgili Verstappen, "Biraz zaman kaybettik ama çocuklar sorunu çözmeye çalıştılar ve duyduğum kadarıyla ikinci seansta herhangi bir sorun yoktu." dedi.

Verstappen uzun sürüşlere çok fazla bakamadıklarını ancak ellerinde yeterli bilgi olduğunu söyledi.

"İkinci seansta sadece üç tur atabildik ama ilk seansta da biraz sürüş yapmıştım. Yine de bunun çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Belli bir fikre sahibiz."

"Elbette lastiğin tam aşınmasını bilemiyoruz ama bu lastiklerde hangi yöne gitmek istediğimizi belirlemek için yeterli bilgiye sahibiz."

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