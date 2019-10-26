Verstappen: "Ferrari tek turda çok hızlı"

Max Verstappen, her iki antrenman seansını da liderin 0.1 sanyie gerisinde tamamlarken, ilk seansta Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in gerisinde üçüncü sırada yer aldı. İkinci seansta ise Sebastian Vettel'in gerisinde ikinci oldu.

Ferrari genel olarak güçlü bir görüntü çizerken, Max Verstappen'e göre İtalyan takımı en azından tek turda yenmek zor olacak.

"Olumlu bir gün oldu. Pek çok şeyi kontrol edebildik. İlerleme kaydettik ve sonunda dengeden memnun kaldım. Her zaman eklenecek şeyler vardır, ancak ikinci ve üçüncü sektörlerde en iyi zamanı yapınca durumdan şikayet edemezsiniz."

"Cumartesi günü pole pozisyonu için Ferrari ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum. Düzlüklerde çok hızlılar ve bu farkı kapatabilmek için yeterli viraj yok, ancak uzun sürüşlerdeki hız yakın görünüyor."

"Artık yarış hazırlıklarına odaklanmamız gerekiyor. Yarış temposunda iyiyiz. Bu yüzden lastiklerin durumunu kontrol edebilirsek, mücadele yakın olacak."

“Söylediğim gibi tek turda Ferrari ile savaşabileceğimizi sanmıyorum, gerçekten çok hızlılar. Ferrari'nin tek turda avantajı var, ancak uzun sürüşlerde yakınız ve bence onlarla savaşabileceğiz."

"Düzlüklerdeki kaybı virajlarda telafi edebileceğiniz pistlerden birisinde değiliz. Bu gibi durumlarda, yarış hazırlıklarına daha fazla odaklanıyoruz. Lastik aşınmasını kontrol etmeyi başarırsak, pazar günü iyi olacağız."