Verstappen: "Ferrari, Mercedes ve McLaren'ın gerisindeyiz"

İspanya Grand Prix'sine üçüncü çizgiden başlayan Max Verstappen, yarış boyunca 1 sıra yükselerek damalı bayrağı 4. sırada geçti. Red Bull pilotu, podyumun son basamağının yaklaşık 20 saniye gerisinde kaldı.

Verstappen, yarış temposunda istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını ancak stratejinin doğru çalıştığını belirtti.

Yarış sonrası medyanın, "Bu paketle maksimumu çıkardınız mı?" sorusuna Verstappen şu yanıtı verdi: "Evet, tüm lastik bileşenlerinde biraz gerideydik. Yaptığımız strateji iyiydi. Aslında doğru lastikleri kullandığımı düşünüyorum çünkü sert lastikler bana iyi hissettirmedi. Ama genel olarak her şeyde biraz eksik kaldık."

"Kesinlikle yüksek hızlı bölümlerde biraz sıkıntımız var. Ama asıl sorun sıralamada bile değil. Yüksek enerji isteyen pistlerde ve yüksek aşınmada hâlâ gerideyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ferrari, Mercedes ve McLaren bizim önümüzde yer alıyor. Belki küçük bir gelişim var ama istediğimiz yerde değiliz. Bu bir gelişim süreci ve umarım çok yakında daha fazla ilerleme kaydederiz."

Yaz arasına kadar olan yarışlar için beklentileri sorulduğunda Verstappen, mevcut sıralamayı değiştirecek büyük bir tablo beklemediğini söyledi: "Genel olarak hâlâ dördüncü en hızlı takımız. Bu da hiçbir pistte pek fazla değişmeyecek. Bunu ayar değişimi yaparak çözemezsiniz."

Yarışı kazanan Lewis Hamilton hakkındaki görüşü de sorulan Verstappen, rakibini tebrik etti: "Onu tebrik ederim. Bu kadar çok galibiyetiniz olsa bile kazanmak her zaman çok özeldir. Ferrari ile ilk kez kazanmak çok özel."