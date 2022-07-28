Verstappen: "Ferrari, Macaristan'da normalden daha hızlı olacak"

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Ferrari'nin yüksek yere basma gücü pistlerinde iyi olması, sezon başından beri beklenen bir şeydi çünkü bu tür pistler F1-75'e oldukça iyi şekilde uyuyor.

Bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'si, Ferrari'nin favori olduğu pistlerin başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Max Verstappen, Macaristan'ın kendileri için zor geçeceğini çünkü pistin yapısının RB18'le örtüşmediğini belirtmişti.

Bugünkü basın toplantısında bu görüşünü yineleyen Verstappen, Ferrari'nin baskın olmasını beklediğini dile getirdi.

Verstappen şöyle konuştu: "Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Sıralama turlarında yeterince hızlı olmadığımız ortada, bu yüzden aracı geliştirmeye devam edeceğiz."

"Bu hafta sonu Ferrari'nin çok güçlü olmasını bekliyorum. Kötü durumda olacağımızı sanmıyorum ama Ferrari her zamanki seviyesinin üzerinde olacak. Çünkü bu pistin düzeni, sahip oldukları araca çok iyi uyuyor."

"Şu anda temel soru işareti havanın nasıl olacağı. Tahminler cumartesi ve pazar günleri yağmur olabileceğini gösteriyor."

Şampiyonada puan farkını 60'ın üzerine çıkarmasıyla ilgili Verstappen, "Charles'ın kaç puan önünde olduğumla ilgilenmiyorum. Mümkün olduğunca çok yarış kazanmamız gerekiyor."

"Hedefimiz aynı. Her yarışta mümkün olan en iyi sonucu almak istiyoruz. Bu elbette bir zafer anlamına geliyor ancak bazen üçüncü olmalı, bir şeyler ters gittiğinde de yedinci olabilmelisiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, waves to fans Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images