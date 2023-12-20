Verstappen, Ferrari'nin GT3 aracıyla Portimao'da piste çıktı
Max Verstappen, Portimao pistinde bir Ferrari'nin GT aracıyla sürüş gerçekleştirdi.
Max Verstappen'in GT3 sınıfı bir araçla test yapması sürpriz değil çünkü F1 sezonu sona erse bile bu yılın sonunda bazı sürüşler gerçekleştirmeyi planladığını zaten söylemişti.
Sezon sona ermesine rağmen Monako'daki evinde simülatör çalışmaları yapan ve espor takımıyla yarışlara katılan Verstappen, Portimao'da bir Ferrari GT3 aracıyla sürüş gerçekleştirdi.
26 yaşındaki Hollandalı pilot, menajerinin oğlu Thierry Vermeulen'in bu yıl GTWC Avrupa ve DTM serilerinde kullandığı Ferrari'yi sürdü.
Red Bull ve Verstappen.com Racing renklerini taşıyan araç, Emil Frey Racing tarafından yönetiliyor.
Red Bull Racing pilotu, teste babası Jos Verstappen ve Thierry Vermeulen ile beraber katılırken, 296 GT3'e daha yakından bakma fırsatı buldu.
Verstappen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden pistte olduğu için mutlu olduğunu ve keyif aldığını belirtti.
Verstappen geçtiğimiz günlerde kendi GT3 takımını kurmak istediğini açıklamıştı. Bu takımı 2025 sezonunda aktifleştirmeyi planlayan Verstappen, kişisel olarak Le Mans 24 Saat'te yarışmak istiyor.
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