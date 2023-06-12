Verstappen: "Ferrari için yarışmak harika olur"

Şu anda gridin en iyi pilotlarından birisi olarak görülen Max Verstappen, son iki sezonda iki şampiyonluk aldı ve üçüncüsüne doğru gidiyor.

Verstappen'in Red Bull ile olan anlaşması 2028 sezonunun ardından sona erecek ve ardından ne yapacağına dair pek çok spekülasyon var.

Bunlardan ilki emekli olabileceği, ikincisi ise Ferrari'ye geçebileceği gibi görülüyor.

İtalyan yayın organı Rossomotori, Hollandalı pilot Red Bull Racing'den sonra Ferrari'ye geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu.

Verstappen, bunun üzerine şöyle dedi: "Bana sık sık yarışmayı hayal ettiğim bir takım olup olmadığı soruluyor."

"Ferrari'nin Formula 1'de eşsiz bir tarihe sahip olmasından ötürü onlar için yarışmak harika olurdu."

"Fakat kendime hep sadece en iyi araçla yarışmak istediğimi hatırlatıyorum."

Verstappen, F1 kariyeri sonrasında farklı serilerde yarışabileceğini de gizlemedi.

"Le Mans'ı ve genel olarak dayanıklılık yarışlarını seviyorum. GT3 araçlarının Nurburgring'deki performansını seyretmek harika ve ben de bunu yapmayı çok istiyorum. Fakat bunu 40 ya da 50 yaşında değil, daha erken yapmak istiyorum çünkü o noktada zirve noktam geride kalacak."

"Red Bull ile olan kontratım sona erdiğinde 31 yaşında olacağım. O noktada uzun yıllar F1 yarışlarında yarışmış ama yine de büyük başarılar elde edebilecek durumda olacağım."