Önceki / Binotto, Audi ile yaptığı görüşmeden hayal kırıklığıyla ayrılmış! Sonraki / Rosberg: "Verstappen çoktan Schumacher, Hamilton ve Senna ile aynı seviyede"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen: "Ferrari için yarışmak harika olur"

Red Bull pilotu Max Verstappen, gelecekte Ferrari için yarışabileceğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Şu anda gridin en iyi pilotlarından birisi olarak görülen Max Verstappen, son iki sezonda iki şampiyonluk aldı ve üçüncüsüne doğru gidiyor.

Verstappen'in Red Bull ile olan anlaşması 2028 sezonunun ardından sona erecek ve ardından ne yapacağına dair pek çok spekülasyon var.

Bunlardan ilki emekli olabileceği, ikincisi ise Ferrari'ye geçebileceği gibi görülüyor.

İtalyan yayın organı Rossomotori, Hollandalı pilot Red Bull Racing'den sonra Ferrari'ye geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu.

Verstappen, bunun üzerine şöyle dedi: "Bana sık sık yarışmayı hayal ettiğim bir takım olup olmadığı soruluyor."

"Ferrari'nin Formula 1'de eşsiz bir tarihe sahip olmasından ötürü onlar için yarışmak harika olurdu."

"Fakat kendime hep sadece en iyi araçla yarışmak istediğimi hatırlatıyorum."

Verstappen, F1 kariyeri sonrasında farklı serilerde yarışabileceğini de gizlemedi.

 "Le Mans'ı ve genel olarak dayanıklılık yarışlarını seviyorum. GT3 araçlarının Nurburgring'deki performansını seyretmek harika ve ben de bunu yapmayı çok istiyorum. Fakat bunu 40 ya da 50 yaşında değil, daha erken yapmak istiyorum çünkü o noktada zirve noktam geride kalacak."

"Red Bull ile olan kontratım sona erdiğinde 31 yaşında olacağım. O noktada uzun yıllar F1 yarışlarında yarışmış ama yine de büyük başarılar elde edebilecek durumda olacağım."

paylaşım
yorumlar

Binotto, Audi ile yaptığı görüşmeden hayal kırıklığıyla ayrılmış!

Rosberg: "Verstappen çoktan Schumacher, Hamilton ve Senna ile aynı seviyede"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor" Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

WEC
Monza

Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor Goodyear Le Mans’da pilot ve lastik mühendisi ortaklığını üst seviyeye taşıyor

Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"

Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"

Formula 1
İspanya GP

Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak" Horner: "Mercedes yakında baskıyı arttıracak"

Son Haberler

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum" Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor" Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

F1 Formula 1

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor" Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.