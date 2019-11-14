Verstappen: "Ferrari hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum"

Red Bull pilotu Amerika GP sonrası Ferrari'nin motorda hile yaptığını ve FIA'nın yasaklaması sonrası İtalyan takımın geriye düştüğünü ima etmişti.

Bu sözler çok konuşuldu ve Ferrari'den sert eleştiriler geldi.

Brezilya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, Ferrari hakkında söylediği sözlerde mi çok mu ileri gittiği sorusuna, "Bu konu hakkında yorum yapmamayı tercih ederim. İleriye bakıp, son iki yarışa odaklanmanın ve sadece pist üstünde mücadele etmenin çok daha önemli olacağını düşünüyorum."

"FIA bunun üzerinde çalışıyor ve neye izin verdiklerini ve neye izin vermediklerini açıkça belli ediyorlar. Tüm bunları yazıyor olmaları güzel."

"Dediğim gibi, FIA'nın tüm bunlar üzerinde çalışması iyi bir şey. Ama kurallardaki her şey çok karmaşık. Bu yüzden hemen her şeyi yapmak kolay bir iş değil, çünkü çok fazla kural var." yanıtını verdi.

Geçen yıl galibiyeti Esteban Ocon'la yaşadığı temas sonrası kaybeden Hollandalı pilot, bu hafta sonu güçlü olmalarını umuyor.

"Umarım bu hafta sonu geçen yılki kadar rekabetçi olabiliriz. Bu, yarışı kazanabileceğimiz anlamına geliyor. Göreceğiz. Şimdi bir şey söylemek zor. Piste çıkmalı, aracın dengesi üzerinde çalışmalı ve neleri geliştirebileceğimizi görmeliyiz. O noktadan sonra da rekabetçi olmayı umarsınız. Umarım rekabetçi olma şansımız olur."

"Austin bizim için iyi bir hafta sonuydu. Hiç soru yaşamadım ve araç hep iyi çalıştı. Ama dördüncü veya beşinci turda taban ağır bir hasar aldı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler koptu. Bu yüzden çok fazla vakit kaybettik. Buna rağmen Mercedes'e bu kadar yakın olmak, aracın iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bunu devam ettirmeliyiz." dedi.

Verstappen hedefinin şampiyona üçüncülüğü olduğunu söyledi.

"Bunun için zorlayacağız. Aslında yaz arasından sonra birkaç yarışa çok fazla puan kaybettik.. Şimdi arada birkaç puan fark var ve Charles ceza alıyor. Umarım bu, farkı kapatmamıza ve son yarışların heyecan verici geçmesine yardımcı olur."

"Geriye dönüp bakarsak, Monza'da beklediğimizden daha rekabetçiydik. Yani o kadar da kötü değildik. Motor cezası almalıydık, bu yüzden arkada na başlayınca, beşinci olmak pek de sürpriz değil. Singapur'da ayarlarda bir hata yaptık, ama o kadar da kötü değildi. Suzuka'nın zor olacağını biliyorduk, ama sıralama turları iyi geçmedi. Bu yüzden de harika görünmüyordu. Ama iyi başladım ve neredeyse üçüncülüğe çıkacaktım. Bu iyi bir sonuç olabilirdi. Eğer bu olsa, o zaman daha farklı şeylerden bahsediyor olurduk."