Verstappen: "Ferrari gerçekten çok kuvvetli görünüyor"

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Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde Carlos Sainz'la en iyi zamanı yapmayı başarırken, Max Verstappen 0.4 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull'un yarın büyük güncellemeler deneyeceğinden söz ediliyor ve Verstappen'e bugünkü testlerin nasıl geçtiği soruldu.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bugün çok sıcaktı. Gerçekten sıcaktı. Epeyce kırmızı bayrak vardı. Sanırım sabah mümkün olan en iyi işi çıkarmaya çalıştık fakat bence şartlar pek temsili değildi. Sonuç olarak epeyce tur attık."

"En hızlı turum harika değildi, hem önden hem arkadan kaymalar vardı. Fakat bu normal çünkü bu lastikleri burada kullanmayacağız. Bu yüzden pek temsili değil. Yarın benim için biraz daha iyi bir gün olacağını düşünüyorum." dedi.

İlk yarışta bu araca sahip olsaydı, bundan memnun olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Şimdiye kadar oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim fakat elbette her zaman üzerinde çalışılacak alanlar vardır."

"Fakat aynı zamanda araç Barselona'da buraya kıyasla farklı hissettirdi, oradaki talepler farklıydı çünkü pist düzeni farklıydı." cevabını verdi.

Sonrasında Verstappen'e Ferrari'nin performansı soruldu.

Hollandalı pilot, "Kesinlikle çok iyi görünüyorlar. Çok hızlı başladılar fakat bu araç üzerinde çalışmaya muhtemelen bizden daha erken başladılar. Yine de en önemlisi yıl boyunca kaydedilen gelişim seviyesi olacak. Tabii ki rekabetçi başlamanız ve öyle kalmanız gerekiyor." dedi.

Ayrıca Sainz ve Verstappen arasında kısa bir savaş da vardı.

Verstappen, "Sanırım o noktada aracında daha fazla yakıt vardı ve uzun sürüşlere odaklanmıştı. Ben ise tek tur denemesi yapıyordum. Bu yüzden onu yakaladım ve geçmeye çalıştığımda DRS açtı! Sanırım o da savaşmak istedi. Bu yüzden biraz savaştık." dedi.

Verstappen, yarın güncelleme deneyip denemeyecekleri sorusuna "Belki!" yanıtını verirken, bunun "evet" anlamına mı geldiği sorusuna, gülümseyerek "Belki evettir, belki de hayır! Kim bilir? Yarın öğrenirsiniz." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images