Verstappen: "Ferrari gelişti fakat farkın büyüklüğünü hesap etmek zor"

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Charles Leclerc ile güçlü bir pole pozisyonu almayı başardı ancak pazar günü lider giderken güç ünitesi sorunuyla yarış dışı kaldı.

Ferrari'nin yeni güncellemelerle ileriye doğru gittiği görülebiliyor ve Max Verstappen'e bunun için endişeli olup olmadığı soruldu.

Verstappen ise şöyle yanıt verdi: "Yarışın tamamı hakkında bir şey söylemek için bence biraz erken."

"Bir noktada benimle arayı açtı ama daha önce de benzer şeylerin olduğu yarışlar vardı."

"Yanlış anlamayın, bunu dikkate almadığımı söylemiyorum, kesinlikle güçlü bir hafta sonu geçirdiler ve kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Özellikle tek tur performansı olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fakat o kadar erken bir noktadaydık ki farkın tam olarak ne kadar büyük olduğunu söylemek biraz zor. Çünkü hangi turda pist dışına çıktığımı bile bilmiyorum fakat erken bir noktadaydı ve artık elimizde bir referans yoktu."

"Her zaman gelişmek zorundayız. Bence bu çok açık bir şey."

George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu hafta sonu getirdikleri tüm güncellemelerle kesinlikle bir adım ileri gittiklerini düşünüyorum. O yüzden şimdi bu farkı tekrar kapatmak bizim elimizde."

Verstappen, DRS soru yaşamasına rağmen sonunda galibiyete ulaşmayı başardı ve takımın hataları en aza indirmesi gerektiğini söyledi.

"Bunlar elbette geliştirebileceğimiz şeyler. DRS ile alakalı sorun bize pahalıya patladı fakat sonunda yarışı kazanmayı başardık. Bu açıdan takım olarak epey esnek davrandığımız söylenebilir."

"Sorunlarımız olduğunda -bunlara- çabucak adapte olabiliyoruz ve yarış içerisinde bile olsa sorunu aşmaya çalışıyoruz. Bence bu, iyi bir şey. Elbette bunun bir daha olmayacağından emin olmaya çalışıyoruz fakat bugün biz yarış dışı kalmazken diğerleri kaldı. Bu, iyi bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor çünkü tüm bunlar gördüğünüz gibi şampiyonayı tamamen değiştiriyor."

"Kısacası kendi açımızdan tutarlı olmalı ve çok fazla hata yapmamaya çalışmalıyız. Robot değiliz, elbette hatalar olacak ama bunları en aza indirmeliyiz."

Yeni dönemde, araçların dayanıklılığı geçmişe kıyasla daha kötü görünüyor ve bazıları bunu doğrudan yeni araçlara bağlıyor.

Verstappen, bu yılki dayanıklılık sorunlarıyla ilgili ise şöyle dedi: "Bunların yeni araçlarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum çünkü motorlar ve diğer şeyler hemen hemen aynı. Elbette yakıt biraz değişti fakat biraz tuhaf bir durum."

"Kendi açımızdan bakarsak, daha önce dayanıklılık güçlü yanımız olsa da bu yıl iki kez yarış dışı kaldık. Bu yüzden bir şey söyleyemem. Ancak yaşadığımız şeyler önemli değildi. Elbette Ferrari'yi bilmiyorum ama bizim açımızdan büyük şeyler değil ve bunları çözmeye çalışıyoruz."

"Kısacası bunun yeni araçlarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum."