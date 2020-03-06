Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"
Max Verstappen, geçen yıl tartışmaların fitilini ateşleyen isim olsa da artık bu konu hakkında yorum yapmayacağını söyledi.
Geçen yıl Austin yarışı öncesinde bazı direktifler yayınlanmış ve o yarışta Ferrari oldukça geride kalmıştı.
Bunun üzerine Verstappen, Ferrari'nin hile yaptığını ve hile yapmayı bıraktıktan sonra da yavaşladığını söylemişti.
Bu açıklamalar o zaman çok fazla eleştirildi ve hatta Ferrari CEO'su, Verstappen'in Ferrari'de yarışamayacağını bile söyledi.
Şimdi ise Ferrari ile FIA arasında ayrıntıları açıklanmayan bir anlaşma yapıldı ve genç pilota görüşlerinin ne olduğu soruldu.
Verstappen de şöyle yanıt verdi: "Bununla uğraşma konusunu takıma bırakıyorum."
"Artık bu konuyla ilgili tartışmalara katılmayacağım, ancak herhangi bir spor dalında olduğu gibi, Formula 1'de de tüm katılımcılara eşit şartlar sunulması gerektiği çok açık."
Red Bull Racing pilotu, şampiyonluk şansını da yorumladı.
"Her zaman gerçekçi olmalısınız. Geçmişte takımımızın şampiyonluk için yarışma şansı yoktu, ama şimdi kazanmak için her şeyi yapıyoruz."
"Tabii ki her yıl şampiyonluğu kazanmak istiyorum, ama bunun için gelişmemiz gerekiyor. Bu yıl iyi bir sonuç için rekabet edebileceğimize eminim."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"
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