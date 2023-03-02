Verstappen, Ferrari'nin düzlük hızı için nereden feragat ettiğini merak ediyor

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Max Verstappen bu hafta sonu başlayacak yeni Formula 1 sezonuna favori olarak başlıyor. Bu yüzden Hollandalı pilot üzerindeki baskı her zamankinden daha yüksek olabilir.

Bu konuda Verstappen, "Bununla hiç ilgilenmiyorum. Sadece kendimize bakıyorum ve gayet iyi hissediyorum." cevabını verdi.

Bu yılki aracın geçen yıla kıyasla hangi açıdan daha iyi olduğu sorusuna Verstappen, "Her açıdan. Ama her zaman başarmaya çalıştığınız şey budur." dedi.

Ferrari ve Mercedes bu yıl düzlüklerde daha iyi

Ferrari, geçen yıl düzlüklerde Red Bull'un epey ardında kalmıştı fakat bu yıl durumu tersine çevirmiş gibi görünüyorlar.

Verstappen, bu konuda şöyle diyor: "Ferrari, düzlüklerde daha hızlı olmaya çok odaklanmış durumda."

"Fakat bunu yaparken virajlarda kaybediyorsunuz. Bu yüzden doğru kararın ne olduğunu zaman gösterecek."

"Elbette düzlüklerde hızlı gitmek istersiniz ama virajlarda yeterli tutuşa sahip olmanız da gerekiyor."

"Bu konuda her zaman bir denge yakalamalısınız."

Motor tarafında bulunan performansla alakalı Verstappen, "Herkes bunu dayanıklılık üzerinden yapıyor ve motordan daha fazla performans alıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kendi açımızdan bakarsak, her şey gayet iyi hissettiriyordu. Oysa Ferrari geçen yıl motoru biraz kısmak zorunda kalmıştı. Mercedes de bu yıl bir şeyler bulmuş durumda."

"Bence diğerleri bu alanda ileri gittiler hatta belki de saf güç açısından bizden biraz daha hızlılar. Fakat günün sonunda bunun büyük kısmı aracın kendisinden geliyor." dedi.

Aston Martin, Mercedes için ciddi bir tehdit mi?

Tüm bu hikâyedeki ilginç bir değişken de Aston Martin'in neler yapabileceği.

Verstappen, "Mercedes buraya farklı bir arka kanat getirdi. Bence bu, onlar için çok daha verimli olacak. Fakat ben, har halükarda Aston Martin'in çok iyi bir araç yaptığını düşünüyorum."

"Günümüz araçlarında sıralama temposunun önemi eskiye göre biraz daha az. Eğer yarışta güçlü olursanız, hâlâ geçişler yapabilirsiniz."

"Ben de onları çok merak ediyorum. Şu anda tam olarak nerede olduklarını tahmin etmekte zorlanıyorum fakat Fernando'yla konuştuğumda ya da yüzüne baktığımda iyimser olduğunu görüyorum."

"Bunu görmek çok güzel. Sonuçta birbirine yakın daha fazla yakım olsun istersiniz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the drivers press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images