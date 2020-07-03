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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Favori Mercedes"

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Verstappen: "Favori Mercedes"
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 07:02

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2020 yılının favorisinin Mercedes olduğunu kabul etse de, kendilerinin geçen yıla kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu itiraf etti.

Max Verstappen, Avusturya Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com'un sorularını yanıtladı ve şimdilik favorinin Mercedes olduğunu belirtti.

"Kesinlikle takım içerisindeki atmosfer çok iyi. Barcelona'ya bakarsanız, kesinlikle olumlu bir testti. Ama yine de Mercedes'in favori olduğunu düşünüyorum. Elbette bazı güncellemeler getirdik, ama Mercedes de getirdi. Bu yüzden beklemek ve nerede olduğumuzu görmek zorundayız. Elbette böyle uzun bir aradan sonra beklemeli ve diğerlerinin ne yaptığını anlamalısınız."

"Yeni güncellemeler öncesine kıyasla daha iyi olmalı ve işimizi biraz daha kolaylaştırmalı. Ama bekleyip, göreceğiz. Şu anda nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim yok. Elbette bunun hakkında spekülasyon yapmaya devam edebilirsiniz, ancak sanırım önce bir başlayabilirsek, sonrasında size daha iyi cevaplar verebilirim."

Verstappen, bu yıl kaç yarış olduğunu önemsemiyor.

"22, 15 ya da 8 yarış fark etmiyor. Asla yarış dışı kalmak istemezsiniz. Elbette, her zaman mümkün olan en iyi sonucu istiyorsunuz, çılgınca riskler almadan bunu yapmak istiyorsunuz. Bir hata yaparsanız pahalıya patlayabilir ama durum bu. Bence yaklaşım oldukça benzer. Her zaman iyi sonuçlar almak istersiniz, asla yarış dışı kalmak istemezsiniz."

"Yarış sayısına bakılmaksızın iyisini yapmaya çalışacağım. Eğer sekiz ise sekiz olsun. Eğer daha fazlaysa, daha fazla olsun. Ama benim açımdan yaklaşım her zamankiyle aynı. Kimsenin bir yarışa gidip 'yarış dışı kalmamalıyım' diye düşündüğünü sanmıyorum. Yaklaşımın neden farklı olması gerektiğini de anlamıyorum. Her zaman mümkün olan en iyi sonucu almak istiyorsunuz."

Verstappen, COVID-19 protokolleriyle ilgili de konuştu.

"Aslında her şey yolundaydı. Burada, bir karavan içerisinde uyuyorum. Bu yüzden pistte olacağım. Bilmiyorum. Eve gitmiyorsunuz ama burada takımla kalabiliyorsunuz. Kendi ekibinizde kaldığınız sürece sorun yok."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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