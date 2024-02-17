Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Hamilton, 'çocukluk hayali' olarak adlandırdığı Ferrari koltuğuna oturmadan önce 2024'te Mercedes ile son sezonu geçirecek.

Hamilton 2025'te, Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak ve Ferrari şampiyonluk kovalayan ikiliye sahip olacak. Mercedes ise, 2024 ve sonrasında tekrar şampiyonluk mücadelesine dahil olmak istiyor.

Dünya Şampiyonu olmak isteyen her sürücüyü, son şampiyon Verstappen gibi muazzam bir rakip bekliyor. Unutmamak gerekir ki Hamilton'ın Red Bull'a katılacağı yönünde spekülasyonlar bir önceki sezonda ortaya atılmıştı.

Ancak Verstappen, Hamilton'ın Ferrari'de olmasını tercih ediyor. Çünkü Verstappen, F1'in en "güzel" halinin şampiyonluk kovalayan iki pilotun farklı takımlar adına yarıştığında ortaya çıktığına inanıyor.

Birden fazla şampiyonluk adayı takımın yer aldığı daha yakın bir grid fikriyle ilgili olarak Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bu her halükarda çok daha güzel olur."

Verstappen, "İki takım arkadaşı arasındaki mücadele eğlencelidir. Ama bence iki ya da daha fazla takımın galibiyet için gerçekten yarışması daha da güzeldir. Bu yüzden tüm iyi sürücülerin farklı araçlarda olmasının daha güzel olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, sprays Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Champagne on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, Red Bull RB19'un direksiyonunda 19 grand prix zaferi elde ederken Red Bull ise toplamda yapılan 22 yarışın 21'ini kazanarak kırılması zor bir istatistiği eline geçirmiş oldu.

Bununla birlikte, uzun süre sonra yeni yönetmeliklerle 2022'de uygulamaya konan zemin etkili araçlar önümüzdeki iki sezon boyunca herhangi bir şekilde değişikliğe uğramayacak. Verstappen bunun, grid'in Red Bull'a yaklaşmaya başlaması için mükemmel bir çözüm olduğuna inanıyor.

Verstappen, "Düzenlemeleri ne kadar uzun süre aynı bırakırsanız, grid o kadar birbirine yakınlaşır. O zaman herkes hangi yönde gelişmesi gerektiğini anlar."

"Özellikle de şu anda sahip olduğumuz araçlarla. Bence bu nesil araçlarda gelişim açısından önceki nesil araçlara göre biraz daha az potansiyel var. O dönemde bargeboard ve benzeri şeyler vardı. Bu bölgeler çok karmaşıktı. Bence bu araçlarla biraz daha kolay ve daha hızlı yaklaşabiliyorsunuz."

Ancak Verstappen, Red Bull için rekabetin daha da güçlenmesini beklerken, dört kez Dünya Şampiyonu olmak ve Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında Red Bull ile elde ettiği üst üste dört Dünya Şampiyonluğu serisini yakalamakta istiyor.