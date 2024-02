Verstappen: "Farklı araçların şampiyonluk için yarışması F1 için daha iyi"

Hamilton, 'çocukluk hayali' olarak adlandırdığı Ferrari koltuğuna oturmadan önce 2024'te Mercedes ile son sezonu geçirecek.

Hamilton 2025'te, Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak ve Ferrari şampiyonluk kovalayan ikiliye sahip olacak. Mercedes ise, 2024 ve sonrasında tekrar şampiyonluk mücadelesine dahil olmak istiyor.

Dünya Şampiyonu olmak isteyen her sürücüyü, son şampiyon Verstappen gibi muazzam bir rakip bekliyor. Unutmamak gerekir ki Hamilton'ın Red Bull'a katılacağı yönünde spekülasyonlar bir önceki sezonda ortaya atılmıştı.

Ancak Verstappen, Hamilton'ın Ferrari'de olmasını tercih ediyor. Çünkü Verstappen, F1'in en "güzel" halinin şampiyonluk kovalayan iki pilotun farklı takımlar adına yarıştığında ortaya çıktığına inanıyor.

Birden fazla şampiyonluk adayı takımın yer aldığı daha yakın bir grid fikriyle ilgili olarak Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Bu her halükarda çok daha güzel olur."

Verstappen, "İki takım arkadaşı arasındaki mücadele eğlencelidir. Ama bence iki ya da daha fazla takımın galibiyet için gerçekten yarışması daha da güzeldir. Bu yüzden tüm iyi sürücülerin farklı araçlarda olmasının daha güzel olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, sprays Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with Champagne on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images