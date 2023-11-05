Verstappen: "F1'in yeni pit yolu kuralları korkunç"

Pilotlar, sıralama turları sırasında trafiği en aza indirmek için tasarlanan "maksimum tur süresi" kuralına yanıt olarak son yarışlarda pit yolu çıkışlarında durmaya başladılar. Bunun üzerine FIA, pit yolunda durmayı yasakladı ve Sao Paulo Grand Prix'si için bu konuda yeni kurallar getirdi.

Yeni kuralla birlikte pilotlar, pit çıkışıyla ikinci güvenlik aracı çizgisi arasında birbiriyle aralarını açabiliyorlar. Yani yavaşlayabiliyorlar. Sadece diğer pilotların geçmesine izin vermek için olabildiği kadar solda kalmaları gerekiyor.

Bu yeni uygulama sayesinde araçlar pit yolunun sonunda ışığın önünde durmayı bıraktılar. Ancak Interlagos'taki pit yolunun çıkışı oldukça dar ve pit çıkışında -ara oluşturmak için- sol tarafta yavaş bir şekilde ilerleyenleri geçmek isteyen birçok isim, çime çıkmak zorunda kaldı.

SQ3'te sıralama turunu atmak için piste çıkan Verstappen, pit yolunun sonunda birkaç kişiyi geçmeye çalışıyordu. Hollandalı pilota bu yeni uygulama ile ilgili görüşü sorulduğunda, pek de olumlu bir yanıt alınamadı.

Konu hakkında konuşan Verstappen, "Yeni kural gerçekten çok kötü. Bu pistte pit çıkışı çok uzun ve duvarlar var."

"Bu kuralı diğer pistlerde uygularsak da insanların 300+ (km/s) ile geldiği bir düzlüğe 15 ya da 20km/saat ile çıkıyorsun. Sadece önündeki ve arkandaki pilotla arayı açabilmek için böyle tehlikeli bir şey yapıyoruz."

"Bence bu kural çalışmıyor, sadece daha çok sorun yaratıyor. Sıralamada neler olduğuna bakın, pit yolunun sonunda yavaşlayan araçları geçmek için çime çıkan isimler oldu, buna ben de dahil.

"Bütün sıralama seanslarında büyük bir karmaşa var. Sürekli olarak 6 ya da 8 araç çok yavaş sürdükleri için not ediliyorlar, ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

Autosport'un öğrendiğinde göre; FIA, yeni düzenlemeleri her piste göre uyarlamaya çalışacak. Mesela Abu Dabi'de bu hafta sonu uygulanan "sola açılarak yol verme" uygulamasını yapmak imkansız olur çünkü bir yer altı tünelinden geçiliyor.

Ayrıca FIA'nın yeni uygulamanın güvenliği artırdığını düşündüğü de biliniyor.

Konu hakkında farklı yorumlar Lando Norris'ten geldi. Lando Norris pit yolu çıkışıyla ilgili yeni kararı pek umursamıyor ancak Sprint Shootout'ta ihlal ettiği ve kınama cezası aldığı minimum süre çözümünden memnun değil."

"Bu sabah bir kınama aldım çünkü iki araç pit yolundan önümde çıktı. Gitmeye çalıştım ancak önümde iki araç daha vardı. İki araç, biz Güvenlik Aracı çizgisini geçerken aynı anda pitten çıktı, bu yüzden birinin ayağını gazdan çekmesi gerekiyordu. Aksi takdirde o durumda yarışırsınız ve o da aptalca olur."

"Birinin frene basması gerekiyordu, ben bastım ve minimum sürenin altında kaldım. Bu yüzden de kınama aldım."

"Aptalca bir durum. Hakemler yanlış bir karar vermediler, sadece bu kuralın olmaması gerekiyor çünkü yanlış bir şey yapmadım. Kimseyi engelledim. Sadece birini geçerek sıralama turlarında gereksiz bir yarışa girmek istemedim ve bu yüzden kınama aldım."

"İnsanlar arayı açmak için yavaş gidiyorlar, eğer bundan korkuyorsanız pit yolundan erken çıkın ve tüm bu kuyruk, sıra karmaşasından uzak durmuş olursunuz."