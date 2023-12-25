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Verstappen, F1'in takvime eklemesini istediği pisti açıkladı

Üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, tarihi Mugello pistinin yarış takvimine geri dönmesi arzusunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, basın toplantısı sırasında

Mugello; yüksek hızlı düzlükleri, dar virajları ve dalgalı topografyasıyla cesareti ve hassasiyeti ödüllendiren bir pist.

Yıllardır MotoGP yarışlarının vazgeçilmezi olan pist, 2020 yılında F1'in Covid'den etkilenen takvimine son anda eklenen Toskana Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.

Yarışı Lewis Hamilton kazanırken, Verstappen start çizgisindeki çarpışma nedeniyle yarışın açılış turunda yarıştan çekildi.

Daha geleneksel pistlerin savunucusu olan Red Bull pilotu, pilotlara heyecan verici ve zorlu bir mücadele sunarken aynı zamanda taraftarlara unutulmaz bir gösteri sunan eski usul pist ile ilgili konuştu.

Verstappen, Talking Bull podcast'inde F1 takvimine ekleyeceği bir yarış ismi sorulduğunda, "Mugello."

"Çok fazla hızlı viraj var ve bir F1 aracıyla [burada olmak] çok güzel." yanıtını verdi.

Verstappen 2024'te üst üste dördüncü F1 Dünya Şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Red Bull'un rakiplerine göre teknik avantajı göz önüne alındığında, 25 yaşındaki pilotun bu tutkusunu bir kez daha gerçekleştirme olasılığı yüksek.

Ancak Verstappen, her yeni sezonun öngörülemeyen zorlukları beraberinde getirdiğini de biliyor.

"Her yıl biraz farklıdır."

"Bu elbette aracın ne kadar iyi olacağına da bağlı, ama elbette deneyiminize de çok güveniyorsunuz."

"Yani, kariyerinizde ve F1'de zaten çok şey yaşadınız ve şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız en önemli şeyin araç olduğunu biliyorsunuz."

"Ancak bunun yanı sıra, performanslarınızın çok tutarlı olması gerekiyor ve bu da yeniden denemeniz ve başarmanız gereken bir şey."

"Her yıl bunu yapmaya çalışmak yeni bir meydan okumadır."

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