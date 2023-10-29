Verstappen: "F1'in sıralama trafiği kuralları 'tamamen kusurlu'"

Verstappen, George Russell ve Fernando Alonso, sıralamaların ilk seansının sonunda yaşanan toplu yavaşlamalarını açıklamak üzere sıralamalardan sonra çağrıldı.



Üçü de, 2023 İtalya Grand Prix'sinden beri yürürlükte olan, hızlı turlarında değilken maksimum tur süresi (ya da minimum hız) ile sürme zorunluluğu çerçevesinde pit yolunda engelleme yaptırımlarından kurtuldu.



Tüm bu kural ihlalleri kısmen serbest bırakıldı çünkü komiserler ve FIA yarış direktörlüğü yetkilileri, farklı çalışma planlarına sahip araçlar arasında olası bir çarpışmadan ziyade, pit yolundaki tıkanıklıkların daha güvenli olduğunu düşünüyor.



Yavaş pit yolu sürüşü geçen ayki Singapur GP'sinin sıralama turlarında da meydana geldi ve burada da Verstappen'in hareketleri değerlendirildi ve hakemler mevcut kuralların yaşananları yeterince kapsamadığını düşündükleri için o da aklanmıştı.



Bu, hızlı ve yavaş turlarda araçlar arasındaki büyük hız farklarının tehlikeli olabileceği ve çarpışma riski yaratabileceği trafik sorunlarından kaçınmak için maksimum tur süresi deltasının altında kalma zorunluluğuna uymak için yapılıyor.

Sürücüler bunun yerine, araçlarının yol tutuşu üzerinde hâlâ yaygın olan 'kirli hava' aerodinamik etkisinden kaçınmak için öndeki araçlara boşluk bırakmak üzere pit alanında yavaşlıyorlar.



Meksika'daki sıralama sonrası basın toplantısında Motorsport.com tarafından kendisine maksimum tur süresinin iyi bir çözüm mü olduğu yoksa daha iyi bir alternatif olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Bence şu anda hepsi kusurlu."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Logan Sargeant, Williams FW45, pit yolundan çıktı

"Bu yüzden başka bir şey bulmamız gerekiyor ama bu çok zor. Anlamadığım şey şu ki, herkes pit alanında bir boşluk yaratmaya çalışıyor, ki bunu yapabileceğimiz tek yer burası."

"Bu yüzden, böyle yapınca birine nasıl engel olabileceğinizi gerçekten anlamıyorum."

"Bana göre, güvenli bir ortam olduğunu bilerek bu konuda biraz daha hoşgörülü olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Demek istediğim, gerçekten yavaş sürüyoruz, boşluk bırakabileceğimiz tek yer burası."

"[Red Bull sürücüleri olarak] pit kutusundan çıktığımızda pit yolunun başından itibaren diğer insanların ne yaptığını bilmiyoruz. Dolayısıyla, sürekli olarak aradaki boşluğu değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Bir tura birinin üç [veya] dört saniye gerisinden başlamak istemezsiniz, çünkü bu takip için gerçekten kötüdür."

"Ama öte yandan, eğer bu tür bir minimum tur süresine sahip olmasaydık, belki de son sektörde yine biraz engelleme olurdu."



"Yani, sanırım iyi bir uzlaşma bulmak oldukça zor." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sıralama Sonrası Basın Toplantısı

Meksika'da Carlos Sainz ve Verstappen'in önünde pole pozisyonunu elde eden Leclerc, kendisi için "kurtuldukları en büyük şeyin maksimum tur süresi gerekliliği ile özellikle son sektörlerdeki tehlikeli durum" olduğunu söyledi.

Leclerc, "Burası için şart değil, çünkü son sektör [Meksika'da] oldukça düşük hızda ama örneğin Spa'da bazen araçlar arasında çılgınca hız farkları oluyor."

"Bunun için oldukça iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, harika olmayan başka sorunlar da yarattı."

"Açıkçası pit yolu sonu. Ama bence bu sorunların en küçüğü."

"Kendimi içinde bulduğum en büyük sorun, özellikle de Q1'de, farklı sıralamada olan iki aracınız var ve pitten çıkıp güvenlik aracı hattını pistteki bir araçla aynı anda geçerseniz, temelde işiniz biter, çünkü her iki araç da [maksimum] tur süresine uyuyor. Bu durumda arayı açamazsınız."

"Katar'da Fernando ile yaptığım gibi ya araçla savaşmanız gerekiyor ya da turunuz bitiyor."



"Dolayısıyla, buna bakmak iyi olacak çünkü bu konuda biraz rastgelelik var ve bu da harika değil."



"Ve yine, pit yolunun sonundaki şey, arayı açabileceğimiz tek yer, başka türlü yapmak çok zor." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Verstappen ve Leclerc'le birlikte konuşan Sainz, F1 sürücülerinin "gelecek yıl için iyileştirmek üzere birkaç fikirleri olduğunu" açıkladı, ancak "farklı bir yıl ve FIA kurallarından bir değişiklik gerektiren bazı kural değişikliklerine ve bunun gibi şeylere ihtiyaç var" diye ekledi.



Sainz ayrıca "eğer daha sert lastiklerle sıralama turlarına katılırlarsa ve çok daha hızlı turlar atabilirlerse, [maksimum] tur zamanının devreye girmeyeceğini" öne sürdü.

Sainz sözlerini şu şekilde tamamladı: "Ancak sorun yine de devam ederdi çünkü her arabanın kovaladığı altı ila sekiz saniyelik fark içinde çok fazla araba var.



"Eğer 20 aracı sekiz saniye ile çarparsanız, Q1 ya da Q2'nin bir noktasında her zaman trafik olacaktır. Yani, evet, bu kolay bir durum değil."