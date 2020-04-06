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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, F1'in sanal yarışına "asla" katılmayacak

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Verstappen, F1'in sanal yarışına "asla" katılmayacak
Ekleyen:
, Editör
6 Nis 2020 09:41

Formula 1'in resmi oyunu F1 2019'u beğenmeyen Max Verstappen, bu yarışı asla oynamayacağını söyledi.

Formula 1, 2020 sezonun ilk sekiz yarışının koronavirüs nedeniyle gerçekleşemeyecek olmasından ötürü, sanal bir seri düzenlemeye başlamıştı.

İkinci yarışa Lando Norris, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, George Russell, Antonio Govinazzi ve Alex Albon gibi mevcut F1 pilotları katıldı. Ayrıca Johnny Herbert, Jenson Button ve Anthony Davidson gibi eski F1 pilotları da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Redline'ın Espor şampiyonasını kazanan Max Verstappen'ın yarışa katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Ancak Hollandalı pilot, daha önce bu yarışa katılmanın ilgisini çekmediğini çünkü oyunu beğenmediğini söylemişti.

Lando Norris ile yaptığı sohbette Verstappen, "Bende (bilgisayarımda) yok bile. Bence oyunu gerçekten kapatıp bilgisayarınızdan kaldırmalısınız. Çöp kutusuna atmalısınız. Buna asla katılmayacağım." dedi.

İlginç şekilde Norris, bilgisayarındaki sorun nedeniyle bu yarışta yer alamadı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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