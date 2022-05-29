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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen, F1'deki kırmızı bayrak kurallarından rahatsız

Max Verstappen, Formula 1'in kırmızı bayrak kurallarının pilotları Monaco GP sıralama turlarında çok fazla risk almaya teşvik ettiğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Abdullah Çelik
Verstappen, F1'deki kırmızı bayrak kurallarından rahatsız
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Monako'da art arda ikinci sene, sıralamaların son bölümü kırmızı bayrakla tamamlanmış oldu. Verstappen de bu yüzden sıralamaların son bölümünde derecesini iyileştirme umudunu kaybetmiş oldu.

Geçen sene pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc, Yüzme Havuzu bölgesinde kaza yapmış ve kırmızı bayraklara sebep olmuştu. Bu sefer ise Red Bull pilotu Sergio Perez, Portier'de kaza yaptı ve seansın kırmızı bayraklar altında bitmesine neden oldu.

Verstappen, pilotların son bölümde aşırıya gidip kaza yapmalarının ve buna rağmen grid pozisyonlarını korumalarının iyi olmadığını düşünüyor.

Verstappen, "Duvara yapışanın takım arkadaşım olması tabii ki üzücü ve rahatsız edici."

"Ancak günün sonunda bunun için bir ceza almıyorsunuz. İlk turunda iyi olduğunu biliyorsan, bu durumda 'Aracımı park edebilirim ya da taktiksel olarak duvara girebilirim' diye düşünebilirsin. Bunu yapabilirsin." dedi.

Leclerc'in geçen seneki kazasının ardından, F1'in diğer serilerdekine benzer bir kırmızı bayrak kuralı uygulayıp uygulamaması gerektiği tartışılmıştı. Bazı serilerde seansın durmasına neden olan pilotlar, o seanstaki en hızlı turlarını kaybediyor.

Ancak bu konudaki görüşmelerde pek ilerleme kaydedilemedi ve şu an için böyle durumlarda kırmızı bayrak çıkaran pilot için olumsuz bir durum olmuyor.

Bu kuralda değişikliğe gerek olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Bu, bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konu."

"Bu, duvara giren kişi için iyi bir şey. Ancak bana göre bu beleşçilik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen, Monako GP hafta sonu boyunca araç içerisinde takım arkadaşı Sergio Perez kadar rahat görünmedi ve hem antrenmanlarda, hem de sıralamalarda onun gerisinde kaldı.

Verstappen, seçtikleri ayarların kendisine tercih ettiği güçlü bir ön taraf vermediğini ancak buna rağmen gridde ilk çizgide yer alabileceğini söyledi.

Verstappen, "Antrenmanlarda araçta bir şeyler denedik ve bunlardan bazıları işe yaramadı."

"Ardından sıralamalar için birkaç şeyi değiştirdik ve onların durumu biraz iyileştirdiğini düşünüyorum."

"Ön tarafta yeterli yol tutuşuna sahip değildim. Monako'da çok hızlı bir şekilde dönen araç olması çok önemli. Ben buna sahip değildim. Virajlarda saldıramadığınız zaman, çok fazla zaman kaybediyorsunuz."

"Perez araç içerisinde biraz daha rahat hissediyor. O, istediği dengeye sahip. O, biraz önden kaymayla sürüş yapabiliyor, bunu seviyor. Ancak benim için aracın ön tarafı çok güçlü olmak zorunda." dedi.

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