Verstappen, F1’in Afrika’da da yapılmasını istiyor

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Güney Afrika'nın takvime geri dönme ihtimali daha yüksek görünüyor. 2021 dünya şampiyonu ise muhtemelen bu dileğine kavuşacak.

Kyalami, 1967-1985 ve 1992-1993 yıllarında, yaklaşık 30 yıl boyunca Güney Afrika Grand Prix’si düzenledi.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez bir röportajda, Güney Afrika'nın takvime geri dönmesini umduklarını dile getirdiler.

Verstappen, neden özellikle Güney Afrika'yı istediği sorulduğunda, “Yarıştığımız kıtalara baktığınızda, kesinlikle Afrika’nın takvime girmesi için biraz çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Şu anda gidilecek en olası yer Güney Afrika çünkü zaten bir pistleri var ve F1 daha önce oradaydı.” dedi.

Güney Afrika ve Las Vegas, 2023 takvimine yeni eklenen yarışlar olacak gibi görünüyor ve Çin, 2019'dan bu yana ilk kez geri dönecek. Bu yüzden birkaç pistin, en azından geçici olarak takvimden çıkarılması gerekebilir.

Takvimde en çok risk altında görünenler ise Belçika ve Fransa Grand Prix’leri. Bunların yanı sıra Monako’nun da takvimdeki yeri şüpheli. Ancak Verstappen, bu fikri destekledi.

Hollandalı pilot, Formula 1'in ‘baş tacının' takvimde kalmasını istediğini belirtti.

2022 Monako GP kazananı Perez de, bu "tarihi" yarışın takvimde kalması gerektiğini söyleyerek takım arkadaşını destekledi.

Perez, “Monako tarihi bir yarış.”

“Birçoğumuz, televizyonda Monako'daki yarışa bakarak büyüdük. Kendi evinizdeki yarışınız haricinde yarışabileceğiniz en özel Grand Prix.”

"Monako'dan başka yerde sürmek isteyeceğinizi ve yarışmayı hayal ettiğiniz başka bir yer olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Monako, sporumuzun tarihi ve özel pisti." dedi.

Verstappen ve Perez, Fransa Grand Prix'si öncesinde pilotlar şampiyonasında birinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar.

Red Bull da takımlar şampiyonasında Ferrari’nin 56 puan önünde liderliği almış durumda.