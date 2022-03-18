Verstappen: "F1'in Abu Dhabi raporunun tamamını görmeye ihtiyacı yok"

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FIA Dünya Motor Sporları Konseyi bugün Bahreyn'de, geçtiğimiz sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de yaşananlara dair soruşturmaya yönelik bulguları açıklamak için toplanacak. Yarış, güvenlik aracı kurallarının esnetilmesi sonrası son turda Verstappen'in Hamilton'ı geçerek şampiyonluğu elde etmesiyle sonlanmıştı.

Abu Dhabi'de yaşananlar, Formula 1'in geleceğini şimdiden ciddi şekilde etkiledi. Yarış direktörü Michael Masi görevden alınırken, yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, kararların daha açık şekilde alınacağına ve Masi'nin yerine geçecek isimlere yardımcı sistemler kurulacağına yönelik söz verdi.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen, FIA'nın bulgularıyla ilgili beklentileri ve günün ileri saatlerinde gerçekleştirilecek basın toplantısında raporun tamamını görmek isteyip istemediği sorulduğunda, "Raporun tamamını görmeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum."

"Tabii ki bir önceki yılda olanları tartışmak daima iyidir, değil mi? Yaptığın her şeyi analiz etmek her zaman iyidir."

"Raporun yayınlanması sonrası her şey daha kolay şekilde kayıtlara geçecekse, veya olanı biteni daha iyi anlayabileceksek bir sorun yok. İnceleyip göreceğiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Verstappen'in yanında konuşan isimler, Ferrari pilotu Charles Leclerc, Haas pilotu Mick Schumacher, McLaren pilotu Lando Norris de konu hakkında yorumlarda bulundular.

Yine bu pilotların yanında konuşan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou ise herhangi bir yorum yapmadı. Zhou, geçtiğimiz sene Formula 1 gridinde yer almıyordu ve tüm pilotları etkileyen bu durum hakkında yorum yapmak istemedi.

Norris, "Raporu görmek veya görmemek önemli değil. Sadece iyi bir sonuç ve ileriye dönük olumlu bir sonuç ortaya çıktığı sürece mutlu olacağım" dedi.

Leclerc, "şeffaflığa sahip olmanın ve herkesin bunu görebilmesinin gerçekten önemli olduğunu" düşünüyor.

"Raporu okuyacak mıyım? Pek sanmıyorum. Muhtemelen çok uzun olacak."

"Fakat evet, önemli kısımların altını çizmek ve bunun sonucunu bilmek önemlidir. Bu sayede gelecekte aynı sorunların yaşanmaması için adımlar atılabilir" dedi.

Schumacher ise, "Bu geçmişte kaldı, yine de sonuçlardan ve analizlerden ne çıktığını bilmek güzel."

"Fakat esasen, geleceğe bakmalı ve böyle bir şeyi tekrarlamamaya çalışmalıyız." dedi.