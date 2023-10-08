Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Katar'daki yarışın Formula 1'deki en zor beş yarışından birisi olduğunu belirtti.
Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Katar Grand Prix'sini kazandı ve bu yılki galibiyet sayısını 14'e yükseltti.
Hollandalı pilot, sıcağın etkili olduğu Katar'da, McLaren sürücülerinin de baskısı altında yarışmak durumundaydı.
Yarışın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Sanırım yarışı hazırlayan şey benim ilk stintimdi."
"Sonrasında sadece hızımı kontrol ediyordum ve lastiklerin iyi bir aralıkta olduğundan emin olmaya çalışıyordum."
"Fakat McLaren bugün yine çok hızlıydı. Gerçekten zorlamam gerekti. Bu açıdan zor bir yarıştı."
Bunun en zor yarışları arasında nerede yer aldığı sorusuna Verstappen, "Muhtemelen ilk beş arasında." yanıtını verdi.
Yarışta lastiklerdeki endişelerden ötürü stintler 18 turla sınırlandırıldı.
Üç pit stopun eğlenceli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bir lastikle olabildiğince uzun süre zorlamayı tercih ederim."
"Araçları lastikler üzerinde iyi olacak şekilde tasarlıyoruz."
"Bugün bunu tam olarak kullanamadık. Baktığınızda normalde bu bizim güçlü noktamız."
"Ancak gelecekte neleri geliştirebileceğimizi göreceğiz." cevabını verdi.
Verstappen, sprint yarışının ardından şampiyon oldu fakat pazar günü ana yarış gerçekleştirildiği için kutlamayı kısa tutmak durumunda kaldı.
Şimdi düzgün bir kutlama yapıp yapmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet, biraz tadını çıkaracağız ama hâlâ kazanmak istediğimiz birkaç yarış daha var." cevabını vererek, odağını koruyacağını belirtti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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