Verstappen: ‘’F1, Hamilton'ın başarılarının hakkını vermeli"

Verstappen, Autosport’la yaptığı özel röportajda, Hamilton’la olan rekabetinden bahsetti.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde yedi kez dünya şampiyonu Hamilton ve Red Bull sürücüsü Verstappen’in çekişmeli mücadelesini izlemiştik.

Red Bull, turbo hibrit döneminde ilk defa şampiyonaya en hızlı araç olarak başlasa da, Mercedes’in agresif stratejisi ve Hamilton’un yetenekleri sayesinde, sezonun ilk yarışını İngiliz pilot kazanmıştı.

Verstappen, şu anda kendisi dışındaki en iyi Formula 1 pilotu sorulduğunda, ‘’Biliyorsunuz, bu çok zor bir soru. Ancak Lewis’in hakkını vermeliyiz.’’

‘’Yıllar boyunca olaylarla baş etme şekli, her seferinde geri dönebilmesi ve bu kadar çok yarış ve şampiyonluk kazanmasıyla elbette Lewis’ten başkasını söyleyemem.’’

‘’Fakat tabii ki Formula 1’de birçok iyi sürücü daha var, çok da iyiler ve güçlüler. O araçta, onlar da iyi sürüş yapabilirler.’’

"Ancak Lewis, bazı oldukça zorlu yarışları kazandı. Örneğin, geçtiğimiz sezonki Türkiye yarışını kazandı. Bu yarışı kazanarak çok iyi bir iş çıkardı.’’

‘’O, kesinlikle Formula 1 tarihindeki en iyi isimlerden biri.’’ cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, 2020’nin başından beri Mercedes’e karşı mücadele edebilen tek sürücü oldu. Geçtiğimiz sezon tam dokuz kez Hamilton veya Bottas’ın arkasında kaldı, altı kez ikinci oldu ve iki kez de Mercedes’leri yendi.

Ancak, 2021 sezon açılışında pole pozisyonundan başlayan Verstappen, Hamilton'la olan yakın mücadelesinde, nerede daha iyi olabileceğini araştırırken rakibini taklit etmeyi seçmiyor.

‘’Olaya böyle bakmıyorum. Her yarıştan sonra, neleri daha iyi veya farklı yapabileceğimi inceliyorum.’’

‘’Sonrasında da, başkalarının neler yaptığını izliyorum ve inceliyorum. Ancak ben taklit eden biri değilim. Ben kendimim.’’

‘’Başkalarından bir şeyler kopyalarsanız, en başında her zaman onların gerisinde kalacaksınız çünkü kendiniz üretmiyorsunuz ve onlardan daha iyi hale gelmiyorsunuz.’’

‘’Tabii ki onlara bakıp, gözlem yapabilirsiniz. Ancak günün sonunda ben kendimim ve kendim olmak benim için en çok işe yarayan şey.’’