Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı"

Geçen hafta sonu üçüncü kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Katar Grand Prix'sini baştan sona lider götürdü ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Fakat hafta sonunun en çok konuşulan konusu, kerblerden kaynaklı lastiklerde oluşan hasar sonrası lastiklere 18 turluk sınır getirilmesiydi.

Katar pistine eklenen 50 mm yükseltilmiş piramit kerbler, FIA standartlarına göre eklendi ve ilk kez bu hafta sonu kullanıldı.

Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında pist tamamen asfaltlandı. Kumun da etkisiyle tüm hafta sonu boyunca sürücüler zorlandı.

Red Bull pilotu Verstappen yeni asfalt hakkında şunları söyledi: "Sanırım tutuş biraz arttı."

"Muhtemelen gelecek yıl buraya geldiğimizde, biraz daha iyi olacak ama üzerinde ne kadar sürüş yapılacağına da bağlı olacak."

"Bence diğer kategorilerin geri dönmesi ya da burada daha fazla yarış yapması gerekiyor çünkü asfalt yeniyse, üzerindeki yağın alınması ve daha geniş bir yarış çizgisi oluşturulması gerekiyor."

"Şu anda sadece tek bir çizgi gibi olduğunu düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images