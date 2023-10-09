Verstappen: "F1, yenilenen pistler için 'kobay' olarak kullanılmamalı"

Geçen hafta sonu üçüncü kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Katar Grand Prix'sini baştan sona lider götürdü ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Fakat hafta sonunun en çok konuşulan konusu, kerblerden kaynaklı lastiklerde oluşan hasar sonrası lastiklere 18 turluk sınır getirilmesiydi.

Katar pistine eklenen 50 mm yükseltilmiş piramit kerbler, FIA standartlarına göre eklendi ve ilk kez bu hafta sonu kullanıldı.

Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında pist tamamen asfaltlandı. Kumun da etkisiyle tüm hafta sonu boyunca sürücüler zorlandı.

Red Bull pilotu Verstappen yeni asfalt hakkında şunları söyledi: "Sanırım tutuş biraz arttı."

"Muhtemelen gelecek yıl buraya geldiğimizde, biraz daha iyi olacak ama üzerinde ne kadar sürüş yapılacağına da bağlı olacak."

"Bence diğer kategorilerin geri dönmesi ya da burada daha fazla yarış yapması gerekiyor çünkü asfalt yeniyse, üzerindeki yağın alınması ve daha geniş bir yarış çizgisi oluşturulması gerekiyor."

"Şu anda sadece tek bir çizgi gibi olduğunu düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bir dahaki sefere böyle bir durumla karşılaştığımızda, F1'in sürüş yapan ilk seri olmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü biraz aptalca görünüyor."

"İlk seansta araçlar yol tutuş olmadığı için kayıyordu. Yeni asfaltlanmış bir piste gittiğimizde en azından biraz sürüş yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bize yardım edecek."

"Ayrıca şu anda sahip olduğumuz lastikleri anlamak gerek. Bu yüzden 18 turla sınırlandırıldık."

"Dolayısıyla, bu hafta sonundan bir bütün olarak öğrenilecek birkaç şey olduğunu düşünüyorum."

Verstappen, 57 turluk yarışı tamamlamak için takımları üç pit stopa iten 18 turluk sınırı "utanç verici" olarak yorumladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre bu durum, takımın stratejik avantajını elinden aldı.

Şöyle dedi: "Bence güvenlik açısından bakıldığında, bunu neden yaptıklarını tamamen anlıyorum."

"Fakat stratejik anlamda bu yarış için en uygun strateji değildi... Fakat bu da böyle bir yarıştı ve stratejistleri farklı bir şekilde test etti."

"Sadece, her araç için maksimum stint uzunluğunun ne olduğunu bildiğiniz için her şey daha öngörülebilir hale geldi."