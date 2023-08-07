Verstappen: "F1, yağmura NASCAR gibi yaklaşıyor"
Şampiyona lideri Max Verstappen, yağmur önlemlerinin abartıldığını ve serinin yağmur konusunda NASCAR'a benzediğini söylüyor.
Son yıllarda güvenlik önlemlerini epey arttıran FIA, bu nedenle yağmurda yarışmak konusunda da eskiye nazaran oldukça tedbirli.
Yaklaşık üç yıldır birçok yarışta görüş iyileşmeden ve kızaklama azalmadan seansları başlatmayan yönetim, bu nedenle sık sık eleştirilse de geri adım atmamakta.
Birtakım çözümlerin gündeme geldiğini de hatırlatmakta fayda var; Pirelli her fırsatta yoğun yağmur lastiklerini spreyi azaltacak şekilde geliştirmeye çalışıyor, F1 ise çamurluk gibi bir öneriyle karşımızda.
Her şeye rağmen Verstappen'e göre serinin yağmur konusunda NASCAR'a dönmesi gerçek bir utanç kaynağı -nitekim NASCAR, yağmur yağdığında yarışların askıya alındığı, hatta ertelendiği bir seri.
Verstappen, "Yağmurun yarattığı sorunları çözmek kolay değil. Her zaman bu sorunlardan muzdarip olacaksınız, her zaman spreyden etkileneceksiniz."
"Çamurluklar da pek bir fark yaratmayacak, nitekim Güvenlik Aracı bile ciddi anlamda spreye yol açıyordu. Otoyolda da aynı sorunları yaşıyorsunuz."
"Bu sorunun bir çözümü yok. Formula 3 yıllarındayken orta sıralardayken yağmura yakalanır, ancak hiçbir şey göremezdim."
"Bu her zaman böyle olmuştur. F1'deki eski sürücülere de sorun, onlar da hiçbir şey göremiyordu."
"Elbette kötü sonuçlanan bazı kazalar oluyor ve insanlar doğal olarak bu konu hakkında daha fazla konuşmaya başlıyor."
"Ancak olaya bu şekilde bakarsanız, artık yağmurda yarışamazsınız çünkü görüş mesafesiyle ilgili her zaman sorunlar olacaktır."
"O zaman NASCAR gibi olur, onlar da yağmurda yarışmazlar. Bu durum da F1 için utanç verici." dedi.
İyi haber, NASCAR yönetiminin son dönemde kısa oval pistlerde yağmur lastiği kullanımına geçebilmek için deneylere başlamış olması.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
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