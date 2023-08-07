Prime'a abone ol
Önceki / Sainz, Audi ile ön sözleşme mi imzaladı? Sonraki / Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "F1, yağmura NASCAR gibi yaklaşıyor"

Şampiyona lideri Max Verstappen, yağmur önlemlerinin abartıldığını ve serinin yağmur konusunda NASCAR'a benzediğini söylüyor.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Max Verstappen, Red Bull Racing

Son yıllarda güvenlik önlemlerini epey arttıran FIA, bu nedenle yağmurda yarışmak konusunda da eskiye nazaran oldukça tedbirli.

Yaklaşık üç yıldır birçok yarışta görüş iyileşmeden ve kızaklama azalmadan seansları başlatmayan yönetim, bu nedenle sık sık eleştirilse de geri adım atmamakta.

Birtakım çözümlerin gündeme geldiğini de hatırlatmakta fayda var; Pirelli her fırsatta yoğun yağmur lastiklerini spreyi azaltacak şekilde geliştirmeye çalışıyor, F1 ise çamurluk gibi bir öneriyle karşımızda.

Her şeye rağmen Verstappen'e göre serinin yağmur konusunda NASCAR'a dönmesi gerçek bir utanç kaynağı -nitekim NASCAR, yağmur yağdığında yarışların askıya alındığı, hatta ertelendiği bir seri.

Verstappen, "Yağmurun yarattığı sorunları çözmek kolay değil. Her zaman bu sorunlardan muzdarip olacaksınız, her zaman spreyden etkileneceksiniz."

"Çamurluklar da pek bir fark yaratmayacak, nitekim Güvenlik Aracı bile ciddi anlamda spreye yol açıyordu. Otoyolda da aynı sorunları yaşıyorsunuz."

"Bu sorunun bir çözümü yok. Formula 3 yıllarındayken orta sıralardayken yağmura yakalanır, ancak hiçbir şey göremezdim."

"Bu her zaman böyle olmuştur. F1'deki eski sürücülere de sorun, onlar da hiçbir şey göremiyordu."

"Elbette kötü sonuçlanan bazı kazalar oluyor ve insanlar doğal olarak bu konu hakkında daha fazla konuşmaya başlıyor."

"Ancak olaya bu şekilde bakarsanız, artık yağmurda yarışamazsınız çünkü görüş mesafesiyle ilgili her zaman sorunlar olacaktır."

"O zaman NASCAR gibi olur, onlar da yağmurda yarışmazlar. Bu durum da F1 için utanç verici." dedi.

İyi haber, NASCAR yönetiminin son dönemde kısa oval pistlerde yağmur lastiği kullanımına geçebilmek için deneylere başlamış olması.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Sainz, Audi ile ön sözleşme mi imzaladı?

Geleceğin yıldızları: Fernando Alonso'nun öğrencileri

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Vowles: "Fry'ın takıma katılması, Williams'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

Vowles: "Fry'ın takıma katılması, Williams'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

Formula 1
Belçika GP

Vowles: "Fry'ın takıma katılması, Williams'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor" Vowles: "Fry'ın takıma katılması, Williams'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor"

Horner, Perez ile arasındaki "seninle konuşacağım" mesajına açıklık getirdi

Horner, Perez ile arasındaki "seninle konuşacağım" mesajına açıklık getirdi

Formula 1
Belçika GP

Horner, Perez ile arasındaki "seninle konuşacağım" mesajına açıklık getirdi Horner, Perez ile arasındaki "seninle konuşacağım" mesajına açıklık getirdi

Horner: "Verstappen'e ekstra pit yapmadık çünkü açgözlü olmak istemedik"

Horner: "Verstappen'e ekstra pit yapmadık çünkü açgözlü olmak istemedik"

Formula 1
Belçika GP

Horner: "Verstappen'e ekstra pit yapmadık çünkü açgözlü olmak istemedik" Horner: "Verstappen'e ekstra pit yapmadık çünkü açgözlü olmak istemedik"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

Formula 1

Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Formula 1
Belçika GP

Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor" Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"

Bradley: "Verstappen Kazanamayacak bir araçla kendisini kanıtlamalı"

Bradley: "Verstappen Kazanamayacak bir araçla kendisini kanıtlamalı"

Formula 1

Bradley: "Verstappen Kazanamayacak bir araçla kendisini kanıtlamalı" Bradley: "Verstappen Kazanamayacak bir araçla kendisini kanıtlamalı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Mercedes: "Red Bull, son güncellemeyle arayı daha da açtı"

Mercedes: "Red Bull, son güncellemeyle arayı daha da açtı"

Formula 1
Belçika GP

Mercedes: "Red Bull, son güncellemeyle arayı daha da açtı" Mercedes: "Red Bull, son güncellemeyle arayı daha da açtı"

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Formula 1
Belçika GP

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi" Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Red Bull, Spa'daki galibiyet kupasını da kırdı!

Red Bull, Spa'daki galibiyet kupasını da kırdı!

Formula 1
Belçika GP

Red Bull, Spa'daki galibiyet kupasını da kırdı! Red Bull, Spa'daki galibiyet kupasını da kırdı!

Son Haberler

Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

F1 Formula 1

Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak

Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"

Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor" Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"

Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı

Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı

FE Formula E

Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı

F1, sıralama turlarında DRS'yi yasaklamayı düşünüyor

F1, sıralama turlarında DRS'yi yasaklamayı düşünüyor

F1 Formula 1
Belçika GP

F1, sıralama turlarında DRS'yi yasaklamayı düşünüyor F1, sıralama turlarında DRS'yi yasaklamayı düşünüyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol