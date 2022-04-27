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Formula 1 / Emilia Romagna GP İstatistikler

Verstappen, F1 tarihinde iki kez Grand Slam yapan en genç pilot oldu

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Imola hafta sonunda yaptığı Grand Slam'in ardından, F1 tarihinde iki kez Grand Slam yapan en genç pilot oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen, F1 tarihinde iki kez Grand Slam yapan en genç pilot oldu
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Grand Slam, Formula 1 tarihinin en önemli istatistiklerinden birisi olarak görülüyor çünkü bunu yapmayı başaran pilot, hafta sonunu domine etmiş oluyor. F1'de bunu yapmayı başarabilen sadece 26 isim var ve zirvede 8 Grand Slam ile Jim Clark yer alıyor.

Bir pilotun Grand Slam yapabilmesi için pole pozisyonunu alması, yarışın tüm turlarını lider götürmesi, en hızlı turu atması ve galibiyete ulaşması gerekiyor.

Avustralya'da Charles Leclerc kariyerinin ilk Grand Slam'ine imza atmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Imola'da ise aynı şeyi Max Verstappen yaptı.

Fakat bu, Verstappen'in ilk Grand Slam'i değildi. Verstappen, ilk Grand Slam'ini 2021 Avusturya GP'de almıştı. Kariyerinin ikinci Grand Slam'iyle de yeni bir rekoru eline geçirdi.

Verstappen bu başarıyı 24 yıl 7 ay 12 günlükken elde etti ve F1 tarihinde iki Grand Slam yapan en genç pilot oldu. Bu alanda rekor 2012 Japonya GP'de, 25 yıl 3 ay 13 günlükken iki Grand Slam'e ulaşan Sebastian Vettel'e aitti.

Bu alanda Michael Schumacher de ilk üçte yer alıyor. Alman pilot 1994 Monteal'da 25 yıl 5 ay 16 günlükken iki Grand Slam'e ulaşmıştı.

Verstappen böylelikle bir genç sürücünün alabileceği neredeyse tüm rekorları almış durumda. Şu anda F1'de yarışan en genç, puan alan en genç ve yarış kazanan en genç pilot konumunda yer alıyor.

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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